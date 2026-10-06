Pleno del Senado debatirá este miércoles 7 de octubre el pedido de viaje de Keiko Fujimori a El Salvador y España

06/10/2026 / Exitosa Noticias / Política

El Pleno del Senado de la República debatirá este miércoles 7 de octubre el pedido del Poder Ejecutivo, a fin de que se autorice el viaje a El Salvador y España de la presidenta Keiko Fujimori Higuchi, del 28 de octubre y el 6 de noviembre.

La sesión plenaria prevista para el mediodía fue agendada luego de la reunión que sostuviera esta mañana la Junta de Portavoces del Senado, bajo la conducción del presidente del Congreso, Miguel Ángel Torres Morales (Fuerza Popular).

Agenda oficial prevista de aprobarse su viaje a El Salvador

De acuerdo con el proyecto de resolución legislativa presentada este lunes 5 de octubre por el Gobierno, la jefa de Estado fue invitada a visitar el mencionado país centroamericano entre el jueves 29 y el viernes 30 de octubre. Como parte del debate parlamentario establecido, los senadores podrán intervenir por un minuto cada uno, sin interrupciones.

#SenadoInforma | El Pleno del Senado debatirá este miércoles 7, a las 12:00 horas, el Proyecto de Resolución Legislativa 12, que propone autorizar a la presidenta de la república, Keiko Fujimori, a salir del territorio nacional, del 28 al 31 de octubre de 2026, con el objeto de viajar a El Salvador; y del 2 al 6 de noviembre de 2026, a Madrid, España. 📌 Nota completa: https://t.co/LQ2yb7aEsa — Congreso del Perú 🇵🇪 (@congresoperu) October 6, 2026

En ese sentido, el día 29 de reuniría con el presidente Nayib Bukele y con el ministro de Justicia y Seguridad Pública la República de El Salvador, Gustavo Villatoro, con quien visitaría la prisión de máxima seguridad denominada Centro de Confinamiento del Terrorismo (CECOT).

Además, tiene previsto acudir al emblemático Hospital Rosales para conocer su moderno sistema de atención de emergencias de alta capacidad y con tecnología de vanguardia. El acto programado para el 30 de octubre contaría con la presencia del ministro de Salud de El Salvador, Francisco Alabi.

Del mismo modo, para ese mismo día, la presidenta de reuniría con la ministra de Educación, Karla Trigueros, con la finalidad de conocer el programa "Dos Escuelas por Día", proyecto que recupera colegios deteriorados o entrega nuevas infraestructuras educativas a los escolares de aquel país.

¿Qué evento habrá en España?

De aprobarse el pedido de viaja el extranjero, la presidenta Keiko Fujimori acudiría a Madrid, España, del 2 al 6 de noviembre, donde participaría en la XXX Cumbre Iberoamericana de Jefas y Jefes de Estado y de Gobierno, encuentro que congregará a los Estados de América Latina, España, Portugal y Andorra, con el propósito de promover el diálogo, la concertación y la cooperación sobre asuntos de interés común.

Asimismo, la Cumbre constituirá un espacio para abordar la gestión del riesgo de desastres, con especial énfasis en la atención y respuesta frente al fenómeno El Niño, así como otros temas de relevancia para el país en materia de cooperación iberoamericana.

Además, se tiene prevista la firma de la Declaración de Madrid, con el objetivo de promover el fortalecimiento y la planificación futura de este mecanismo, así como la sostenibilidad ambiental, la transformación digital y la inteligencia artificial; la educación, la ciencia y la innovación, la cohesión social, la cultura y una mayor proyección internacional de la Comunidad Iberoamericana.

Finalmente, de aprobarse el pedido por la Cámara de Senadores, el primer vicepresidente de la república, Luis Galarreta, se encargará del Despacho de la Presidencia de la República, conforme al segundo párrafo del artículo 115 de la Constitución Política del Perú y a los numerales 8-A.1 y 8-A.2 del artículo 8-A de la Ley N.º 29158, Ley Orgánica del Poder Ejecutivo.