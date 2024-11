Presidente de Anitra a favor de implementar el 'plan Bukele' en el Perú: "En El Salvador está dando resultados"

En entrevista con Exitosa, el presidente de la Asociación Nacional de Integración de Transportistas (ANITRA), Martín Valeriano, se mostró a favor de que se implemente el 'plan Bukele' en el Perú ante el aumento de la criminalidad.

En diálogo con nuestro medio, Valeriano indicó que el país debe salirse del Pacto de San José para "dar leyes más drásticas" y apuntó que los delincuentes salen de las cárceles con más mañas para cometer sus delitos.

"En el Perú deben existir otras penas. Creemos que el Perú debe salir del Pacto de San José para dar leyes más drásticas. Hoy se van delincuentes a la cárcel, salen más avezados, siguen delinquiendo y no pasa nada. Ven a la cárcel como una universidad donde van a salir más expertos para hacer sus fechorías", declaró.

Asimismo, el presidente de Anitra afirmó que las estrategias que implementó Nayib Bukele en El Salvador están dando resultados y reiteró que estas deben instaurarse en el Perú.

"(¿Ustedes están a favor de que se aplique el modelo Bukele en el Perú?) Por supuesto, está dando resultados. Vemos que en El Salvador está dando resultados, ¿Por qué no implantarlo en el Perú? ¿Por qué dan tantos beneficios a los que han cometidos crímenes?", agregó.

En entrevista con Exitosa, el presidente de Anitra, Martín Valeriano, cuestionó las medidas implementadas por el Gobierno para combatir las extorsiones en el país, como es el caso del estado de emergencia y la Línea 111.

Del mismo modo, el representante gremial señaló que estas políticas gubernamentales no han funcionado. En consecuencia, sugirió que se requiere cambios estructurales en el Ejecutivo.

"El estado de emergencia no ha funcionado, la Línea 111 no ha funcionado porque todavía sigue tan igual como se inició. Por eso, entendemos que la mesa de diálogo ya no sirve y que realmente tienen que haber cambios estructurales dentro del Ejecutivo", declaró para este medio.