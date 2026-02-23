Kevin Quevedo explota y se enfrenta a Reimond Manco con insultos: "Payaso de..."

23/02/2026 / Exitosa Noticias / Deportes

Kevin Quevedo explotó y se enfrentó a Reimond Manco con insultos. El jugador de Alianza Lima no tardó en usar sus redes sociales para responder a las declaraciones del exfutbolista, dejando en evidencia su molestia y defendiendo su profesionalismo tras la ausencia en la lista de convocados del técnico argentino Pablo Guede.

Reimond Manco habla de Quevedo

Todo comenzó en el programa A la cama con Rei, donde Reimond Manco se refirió a la ausencia de Kevin Quevedo en el partido frente a Sport Boys. Según 'Rei', el jugador fue excluido de la convocatoria por supuestos retrasos en los entrenamientos.

"Tengo información sobre por qué Quevedo no está en la lista de convocados. Estaba incluido, pero lo excluyeron porque llegó tarde al entrenamiento", sostuvo Reimond Manco.

Kevin Quevedo responde a Reimond Manco

El jugador de Alianza Lima no se quedó callado y decidió pronunciarse directamente desde su cuenta de Instagram. Primero ironizó sobre la frase "tengo información", acompañándola de emojis de risa, pero luego elevó el tono y respondió con un contundente mensaje dirigido a Reimond Manco.

"Tengo información. Payaso de m...", escribió Kevin Quevedo, dejando claro que no estaba dispuesto a que cuestionen su profesionalismo ni su compromiso con Alianza Lima.

Pablo Guede aclara la situación de Quevedo

Frente a la polémica, el técnico de Alianza Lima, Pablo Guede, explicó las razones de la ausencia de Kevin Quevedo en la lista de convocados.

"Kevin tiene que seguir entrenando. Él se lesionó en la pretemporada, y al ritmo que estamos es difícil estar, igualmente lo puse porque confío en él, pero son cuestiones de momentos. Preferí poner a Luis Ramos. Quevedo tiene que seguir trabajando porque es un gran jugador", precisó el entrenador argentino.

El esperado duelo entre UTC y Alianza Lima se jugará el sábado 28 de febrero y será transmitido en vivo a partir de las 13:15 por Liga 1 Max.

UTC llega tras rescatar un empate agónico 2-2 ante ADT en Tarma, resultado que le permitió mantener el liderazgo del torneo. Por su parte, Alianza Lima viene de imponerse con lo justo a Sport Boys en Matute y acumula un balance de dos victorias y un empate en sus últimos partidos.

Así, Kevin Quevedo dejó claro que no tolera que se ponga en duda su profesionalismo y respondió con todo a Reimond Manco, dejando en evidencia su molestia ante los rumores sobre su ausencia en la convocatoria de Alianza Lima.