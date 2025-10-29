Presidente José Jerí lidera requisa en el penal Sarita Colonia tras asesinato en el Callao

29/10/2025 / Exitosa Noticias / Actualidad

El presidente José Jerí Oré lideró una requisa en el penal Sarita Colonia, ubicado en el Callao, como parte de las acciones del Gobierno frente al incremento de la violencia en el Primer Puerto.

El operativo, ejecutado con apoyo de la Policía Nacional y las Fuerzas Armadas, se desarrolla en el pabellón de máxima seguridad, según informó el propio mandatario en sus redes sociales.

"La requisa avanza a estas horas, sin pausa ni tregua", afirmó el presidente Jerí, al destacar que esta intervención forma parte del reforzamiento de las medidas de control dentro de los penales, donde se presume que operan bandas criminales.

El mandatario estuvo acompañado por el ministro de Justicia y Derechos Humanos, Walter Martínez Laura, quien supervisó las labores junto al equipo de agentes penitenciarios.

Como una de las respuestas al asesinato de nuestro hermano transportista en el Callao, se intervino el penal Sarita Colonia con el soporte de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional. La requisa avanza a estas horas, sin pausa ni tregua.#DeLaDefensivaALaOfensiva 🇵🇪 pic.twitter.com/u2Urpt71KQ — José Jerí (@josejeriore) October 29, 2025

Acción coordinada en el penal Sarita Colonia

De acuerdo con el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos (MINJUSDH), la requisa tiene como objetivo detectar y decomisar objetos prohibidos utilizados para cometer delitos desde el interior del penal.

Entre las medidas adoptadas, se dispuso la desactivación del fluido eléctrico para impedir la carga y uso de teléfonos celulares u otros dispositivos electrónicos por parte de los internos.

El MINJUSDH precisó que el pabellón intervenido alberga a más de 300 reclusos procesados y sentenciados por delitos de alta peligrosidad, entre ellos secuestro, extorsión y robo agravado.

Las autoridades aseguraron que la intervención se ejecuta de forma planificada, garantizando el respeto de los derechos humanos y el orden interno dentro del establecimiento penitenciario.

Durante el recorrido, el presidente Jerí reafirmó el compromiso de su Gobierno con la lucha frontal contra la delincuencia organizada, tanto en las calles como en los centros penitenciarios del país.

La intervención busca cortar las comunicaciones de las mafias que operan desde las cárceles, consideradas uno de los principales focos de extorsión y coordinación delictiva.

#NotaInformativa 📄 | ¡Seguimos golpeando a la criminalidad! En el marco del estado de emergencia, el ministro Walter Martínez Laura acompañó al presidente José Jerí Oré, quien lideró un operativo de requisa en el pabellón de máxima seguridad del E.P. Callao, con el propósito de... pic.twitter.com/n6H9Ra8AoA — Ministerio de Justicia y Derechos Humanos (@MinjusDH_Peru) October 29, 2025

Asesinato que conmocionó al Callao

La requisa se produjo horas después del asesinato del transportista José Esqueche, de 47 años, quien trabajaba para la empresa Liventur.

Según reportes policiales, Esqueche fue atacado a balazos por dos sujetos que se desplazaban en una motocicleta mientras conducía su combi por la avenida Gambetta, en el Callao.

El crimen, ocurrido la noche del lunes, ha generado conmoción entre los trabajadores del transporte y la ciudadanía chalaca.

Las primeras investigaciones apuntan a un posible ataque vinculado a mafias de extorsión, modalidad que ha crecido en los últimos meses en la región.

El presidente José Jerí anunció que continuará las operaciones conjuntas con las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional para recuperar el control de los penales y enfrentar la criminalidad en las calles.