GLP se restablecería por completo dentro de una semana: "Recomendamos que compren balones en plantas autorizadas"

17/03/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

Pese a que el gobierno dio por finalizada la crisis energética en el país, las largas colas de vehículos continúan registrándose en Lima y Callao en busca del GLP. Esto continúa impactando en el bolsillo de la población ya que el precio de diferentes servicios y productos continúa siendo elevado.

GLP estaría restableciéndose en una semana

Para conocer más detalles de esta problemática, Exitosa conversó con el gerente general de la Asociación de Plantas Envasadoras de Gas (ASEEG), Abel Camasca. El experto en temas energéticos dio a conocer que el gobierno solo había restablecido el abastecimiento del gas natural y no del GLP el cual recién entró en funcionamiento el domingo 15.

"El viernes 13, el gobierno indicó que ya se había solucionado el problema de gas natural, ahí tenía razón, se había restablecido el abastecimiento de gas natural del gas seco que va por tuberías, pero no dijo nada respecto al ductor del gas líquido que recién concluyó el domingo 15 de marzo", indicó.

La demora se da principalmente porque el GLP debe cumplir una serie de procesos que conllevan un tiempo mayor. Por ejemplo, el combustible tiene que llegar en primera instancia a la planta de Pluspetrol en Pisco para luego ser distribuida en cisternas que posteriormente llevarán el preciado recurso al resto del país.

🔴🔵#ExitosaPerú🇵🇪🇵🇪 | En diálogo con Exitosa, el gerente general de la Asociación de Plantas Envasadoras de Gas (ASEEG), Abel Camasca, advirtió que la escasez de GLP se prolongaría por al menos una semana más, hasta que el suministro sea restablecido en su totalidad. En ese... pic.twitter.com/fphNrHD0tW — Exitosa Noticias (@exitosape) March 17, 2026

"Los combustibles del gas líquido va hasta Pisco a la planta de Pluspetrol, entonces recién el domingo 15 Pluspetrol quedó en condiciones de recibir producto. Usted comprenderá que si Pluspetrol abastece el 70 % del mercado nacional y ha tenido una falta de inventario de 14 días y eso va llevar un tiempo estimado de una semana", añadió.

Directo de las plantas envasadoras

Sabiendo que el GLP demorará en ser restablecido, el gerente de ASEEG recomendó a los usuarios y población en general a comprar sus balones de gas directamente de las plantas envasadoras las cuales están autorizadas por las entidades correspondientes. Estas han mantenido el precio normal a pesar de las crisis que se dio en los últimos días.

"Nosotros hemos recomendado a nuestros usuarios que puedan comprar directamente en la planta envasadora que tiene un precio de 50 o 55 soles el balón. Igualmente recomendamos a la cadena de locales de venta autorizados", finalizó.

Para resumir, el gerente general de la Asociación de Plantas Envasadoras de Gas (ASEEG), Abel Camasca, indicó que el GLP se estaría restableciendo en aproximadamente una semana pese a superar las crisis energética.