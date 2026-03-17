Cantante folklórica es extorsionada en pleno velorio de Jhon Leyva: Sujetos le exigen 10 mil soles

17/03/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

La extorsión continúa atormentando a los diferentes sectores de nuestra sociedad y no respetan ni el luto, ni el sufrimiento por la partida de un ser querido. Es así como la nueva víctima se volvió la cantante folklórica Flor Guerrero, quien denunció que fue amenazada mientras esperaba los restos del productor de eventos asesinado Jhon Leyva, en la Morgue.

Le exigen 10 mil soles

Mientras se realizaba el velorio de Jhon Leyva en el Huaralino, en presencia de diferentes artistas que trabajaron con el reconocido productor de eventos que finalmente fue se habría sumado a la cifra de víctimas por extorsión, la cantante Flor Guerra fue amenazada.

"Me están extorsionando a mi también, justo cuando estaba esperando el cuerpo de Jhoncito, estaba afuera y justo llegaron dos mensajes de extorsión y me piden 10 mil soles. Aquí me dicen que si no pago me va a pasar algo, eso es lo que me dicen", relató a Exitosa.

Según detalló, los sujetos que la extorsionan se presentaron como miembros de la organización criminal Los Gatilleros del Cono Norte: "Queremos que colabores con nosotros, el monto es de 10 mil soles, ya a tu amigo lo velarás", le dijeron mientras esperaba la llegada del féretro de Jhon Leyva.

Estas amenazas comenzaron a llegar tras el fallecimiento de su amigo y compañero de trabajo, por lo que la cantante no ha podido acudir hasta una dependencia policial a denunciar el hecho, pues está ayudando en los trámite de velatorio y entierro de su colega.

"Necesitamos más seguridad porque las autoridades brillan por su ausencia, prácticamente no hacen absolutamente nada. Yo pido justicia por mi amigo Jhon Leyva, teníamos muchos proyectos, pido justicia por favor que esto no quede impune. Y temo por mi vida, estoy muy asustada", exigió al Gobierno.

Promotor de eventos es asesinado

El último domingo 15 de marzo se registraron hasta 3 asesinatos en menos de 12 horas, entre las víctimas se encontraba Jhon Leyva, conocido productor de eventos artísticos.

El crimen se registró a las 5:00 a. m. en los exteriores de un local en una presentación que había iniciado a las 11:00 p. m. del 14 de marzo, cuando había salido para tomar un descanso en su vehículo. La unidad era vigilada por uno de sus miembros de seguridad personal con el que contaba, pues el hombre había denunciado ser víctima de extorsión en 2024.

En los exteriores fue ultimado por sujetos que descendieron de un vehículo plateado para disparar hasta en ocho oportunidades para posteriormente huir con rumbo desconocido. Los proyectiles impactaron contra el vehículo, la propia víctima y hasta contra el portón del local donde habían cientos de personas.

Fue esperando los restos de este hombre que la cantante Flor Guerrero recibió amenazas extorsiva en el que le exigen el pago de 10 mil soles.