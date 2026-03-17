Paul Michael sorprende a Pamela López al ingresar a La Granja VIP: "Voy a demostrar que no soy mantenido"

17/03/2026 / Exitosa Noticias / Espectáculos

Paul Michael y Pamela López juntos en 'La Granja VIP'. ¿Más unidos que nunca? El cantante sorprendió a todos al formar parte del reality de convivencia junto a la ex de Christian Cueva para demostrar a sus detractores que no es "ningún mantenido", "ni vividor".

Paul Michael y Pamela López en 'La Granja VIP'

Hace unos días, Paul Michael remeció la farándula local al compartir un comunicado anunciando el fin de su relación con Pamela López, pero rápidamente borró su publicación en redes sociales, creando un mayor desconcierto entre sus seguidores. Ante esa situación, el cantante de 28 años de edad aprovechó las cámaras de televisión para admitir que todo fue parte de una estrategia.

Según detalló, todo formaba parte de una táctica de promoción. "Nada, fue para captar un poco la atención (del público), no es inmadurez, tú sabes cómo es Paul Michael", señaló muy sonriente la pareja de Pamela López. Sin embargo, no todo quedaría ahí, ya que el salsero volvió a impactar, pero esta vez con una inesperada acción.

Pues bien, tal como se venía anunciando, la trujillana y madre de los hijos de Christian Cueva hizo su ingreso al reality 'La Granja VIP' el 16 de marzo, grabado en un entorno campestre y con formato de convivencia. La influencer aseguraba estar "enamorada actualmente de su colágeno" y que estaba dispuesta a que "nadie la callaría".

Con un vestido marrón y ramos en sus brazos, se fue acomodando en el set hasta que de pronto comenzó a escuchar una música que ella reconoció rápidamente y que era el anuncio del ingreso de Paul Michael al programa. La pareja se dio un fuerte abrazo, descartando cualquier crisis en su relación.

Paul Michael y su mensaje en reality de convivencia

Paul Michael, con micrófono en mano y una gran sonrisa, se paró al lado de Pamela López para demostrar que están más unidos que nunca y que la acompañará en este programa que será emitido las 24 horas en vivo. Sin embargo, lo que sorprendió fue que el cantante de la 'Combinación de La Habana' dio a conocer el motivo detrás de su decisión de incorporarse al show.

¿Respuesta a sus detractores? El joven artista sostuvo que con su ingreso demostrará que no es ningún mantenido. Asimismo, agregó que no hará caso a las tentaciones que se le presenten e ingresó para cuidar a su querida 'KittyPam'.

"Una de las cosas que me motivó estar aquí es demostrar que no soy ningún mantenido, ningún vividor, ningún 'carga carteras'. (...) Si alguien intenta acercarse a mí, no haré caso porque está mi princesa. Vengo a cuidar al amor de mi vida", indicó Paul Michael.

Es así como el ingreso de Paul Michael tomó por sorpresa a Pamela López en 'La Granja VIP'. El salsero aseguró que llega para cuidar a su pareja y demostrar a sus detractores que no es ningún mantenido, ni vividor.