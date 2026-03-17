Alianza Lima quiere arrebatar a figura de su clásico rival: "Un técnico que gusta"

17/03/2026 / Exitosa Noticias / Deportes

La posible salida de Facundo Morando del equipo de vóley de Alianza Lima encendió las alarmas en el club. Mientras el DT se acerca a un acuerdo con Fluminense, la directiva blanquiazul no quiere quedarse de brazos cruzados y analiza la llegada del entrenador de su clásico rival.

Facundo Morando se acerca a Fluminense

Según el periodista Julio Peña, el acuerdo de Facundo Morando con Fluminense ya estaría encaminado:

"En Brasil dan por cerrado el tema de Facundo Morando en Fluminense. Me comuniqué con gente de Alianza y lo que me dijeron fue que todavía no está nada dicho. Van a esperar. Yo creo que hay una alta posibilidad de que se vaya", declaró Julio Peña en el programa 'De Una'.

La posible salida del entrenador argentino obliga a la directiva de Alianza Lima a pensar en reemplazos de inmediato, ya que su prioridad sigue siendo retener a Facundo Morando mientras termina la temporada.

Alianza Lima apunta a DT de Regatas

En ese contexto, uno de los nombres que surge como alternativa es Horacio Bastit, actual técnico de Regatas Lima, equipo que suele pelear mano a mano con Alianza en el vóley peruano.

"Un técnico que gusta en Alianza es Horacio Bastit. No se han sentado a hablar con nadie porque la prioridad para Alianza es seguir con Facundo Morando, pero es un técnico que gusta y podría pasar a ser una alternativa entre algunas cuantas es el hoy técnico de Regatas Lima", agregó Julio Peña.

Horacio Bastit cuenta con una amplia trayectoria internacional, habiendo dirigido equipos en Argentina, Hungría y selecciones juveniles de distintos países.

Su larga experiencia y conocimiento del vóley peruano lo convierten en un candidato muy atractivo para reforzar a Alianza Lima en caso de que Facundo Morando concrete su salida del club.

Trayectoria de Horacio Bastit

Esta es la lista completa de los equipos que ha dirigido el actual técnico de Regatas Lima a lo largo de su carrera:

Belgrano (Argentina)

Selección de Argentina

Selección de Argentina Sub 23

Selección de Costa Rica

Selección de Colombia Sub 18

Újpesti TE (Hungría)

Regatas Lima (Perú)

Próximo partido de Alianza Lima

El domingo 22 de marzo se jugará el segundo partido entre Alianza Lima y Deportivo Soan en el Polideportivo Lucha Fuentes de Villa El Salvador. Este encuentro corresponde a la ida de los cuartos de final de la Liga Peruana de Vóley 2025/26 y comenzará a las 17:00 horas.

Así, mientras Facundo Morando podría marcharse a Fluminense, Alianza Lima quiere arrebatar a Horacio Bastit, figura de Regatas Lima, como alternativa para mantener la competitividad en su equipo de vóley y no perder terreno frente a sus clásicos rivales.