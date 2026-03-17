Corte de agua el miércoles, 18 de marzo: Horarios y distritos afectados, según Sedapal

17/03/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

Nuevo corte de agua en Lima. Conoce los horarios y qué distritos se verán afectados con la suspensión temporal del recurso hídrico programado para el miércoles 18 de marzo, según el último reporte del Servicio de Agua Potable y Alcantarillado de Lima (Sedapal).

¿Por qué será el corte de agua el 18 de marzo?

¡Hasta por 13 horas sin agua en distintos puntos de la capital! Se anunció que la nueva jornada de interrupción del servicio será por trabajos de mantenimiento, limpieza de reservorios, trabajos de empalme de la red, entre otras acciones para evitar averías futuras.

En ese marco, exhortó a los usuarios a tomar medidas preventivas como el almacenamiento del recurso hídrico desde ya en recipientes limpios, así como priorizar su uso para necesidades básicas. También les recuerda el número del Aquafono (01) 317-8000, para saber el motivo de la demora del restablecimiento del servicio.

Sedapal: Lista de distritos afectados

Es así que, a través de su canal de difusión de WhatsApp, Sedapal reveló la lista de los distritos que no contarán con agua en un determinado horario. Son los siguientes:

En La Victoria

Zonas afectadas: A.H. Carmen Alto, Cercado, Coop. 25 de Diciembre, Coop. Tradiciones Peruanas, Urb. Tres Marías. Cuadrante: Av. México, Av. Aviación, Las Américas, Av. Parinacochas.

afectadas: A.H. Carmen Alto, Cercado, Coop. 25 de Diciembre, Coop. Tradiciones Peruanas, Urb. Tres Marías. Cuadrante: Av. México, Av. Aviación, Las Américas, Av. Parinacochas. Horario del corte: Desde las 10:00 a.m. hasta las 10:00 p.m.

Motivo de suspensión: Trabajos de empalme y mantenimiento en redes secundarias.

En Ate

Horario de corte: Desde las 10:00 a.m. hasta las 11:30 p.m.

Áreas afectadas: Av. Nicolás Ayllón, Av. Los Frutales, Av. Separadora Industrial (Av. Vía de Evitamiento), A.H. Matazango, A.H. San Francisco de Ate, U. Ind. del Artesano, U. Ind. San Francisco, Urb. Fundo Monterrico Grande.

afectadas: Av. Nicolás Ayllón, Av. Los Frutales, Av. Separadora Industrial (Av. Vía de Evitamiento), A.H. Matazango, A.H. San Francisco de Ate, U. Ind. del Artesano, U. Ind. San Francisco, Urb. Fundo Monterrico Grande. Motivo de suspensión: Empalme de tubería.

En Independencia

Áreas afectadas: A.H. Hermanos Ayar. Cuadrante: A.H. Belén, A.H. 6 de Mayo, A.H. Virgen del Carmen I, U. Popular Tahuantinsuyo. A.H. El Bosque, A.H. 25 de Diciembre. A.H. Domingo de Ramos, A.H. 18 de Enero, A.H. Valle Cruz de Mayo, A.H. Valle Young, P.J. Valle Sagrado de los Incas.

Horario de corte: Desde las 12 m. hasta las 8:00 p.m.

Motivo de suspensión : Limpieza de reservorio.

: Limpieza de reservorio. Sector 336.

En Santa Anita y La Molina

Zonas afectadas de La Molina : Todo el distrito.

: Todo el distrito. Áreas afectadas en Santa Anita: Área comprendida entre Av. De la Cultura, Carretera Central, Av. Colectora Industrial, Av. Huancaray, Urb. Los Chancas de Andahuaylas.

Área comprendida entre Av. De la Cultura, Carretera Central, Av. Colectora Industrial, Av. Huancaray, Urb. Los Chancas de Andahuaylas. Horario: Desde las 10:30 a.m. hasta las 4:30 p.m.

Motivo: Limpieza del Decantador N° 4 de la Planta N° 2.

Otros distritos sin servicio temporal

En San Juan de Lurigancho

Horario: Desde las 10:30 a.m. hasta las 4:30 p.m.

Áreas: Av. 9 de Octubre, Av. Próceres de la Independencia, Av. Tusílagos Este, Av. Flores de Primavera, Av. Los Jardines Oeste, Av. Los Postes Este, Av. Basadre Este, Urb. Zárate, Urb. Caja de Agua, Urb. Chacarilla Otero, Coop. Las Flores, Urb. San Silvestre y Violetas I, II y III, Urb. San Carlos, Asoc. San Hilarión I, II, Coop. La Huayrona I, Urb. San Gabriel.

Motivo: Limpieza del Decantador N° 4 de la Planta N° 2.

También ten en cuenta las siguientes zonas que se muestran en las imágenes:

Corte de agua en distritos de San Luis, San Borja, Chorrillos, Santiago de Surco y Ate.

Sedapal reveló así que ejecutará nuevos cortes de agua potable en varios distritos de Lima el miércoles 18 de marzo. Se recomienda seguir la acción de la interrupción del servicio y si habrá otros cambios en la jornada, a través de las redes sociales de la empresa estatal.