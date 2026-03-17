¿Bajó el dólar en Perú hoy? Conoce cómo cotiza el tipo de cambio este martes 17 de marzo

17/03/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

El precio del dólar en Perú hoy martes 17 de marzo vuelve a ser protagonista en el mercado cambiario, en medio de un escenario de constantes variaciones. Empresas, importadores y ciudadanos siguen atentos a su evolución, ya que su comportamiento impacta directamente en decisiones financieras, pagos y costos de productos vinculados al mercado internacional.

¿Cuál es el precio del dólar hoy, 17 de marzo?

Hoy martes 17 de marzo, según la Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria (SUNAT), el precio del dólar se ubica en 3.425 soles para la compra y 3.439 soles para la venta. Estas cifras reflejan una variación frente a la jornada anterior, marcando una tendencia que viene captando la atención del mercado.

En comparación con el lunes 16 de marzo, cuando el dólar se cotizaba en 3.446 para la compra y 3.453 para la venta, se observa una ligera baja en ambos valores. Este comportamiento posiciona al tipo de cambio en su nivel más bajo desde el jueves 11 de marzo, tras varios días de fluctuaciones.

Precio del dólar hoy, 17 de marzo

Especialistas señalan que estos movimientos responden a ajustes propios del mercado, donde la oferta y demanda de dólares juegan un papel clave. Además, factores internacionales y expectativas económicas continúan influyendo en la cotización, generando variaciones que, aunque leves, son seguidas de cerca por distintos sectores.

Para el público y las empresas, este escenario representa una oportunidad para evaluar el mejor momento para realizar operaciones en dólares. Sin embargo, la recomendación sigue siendo monitorear constantemente el tipo de cambio, ya que el mercado puede presentar nuevas variaciones en los próximos días.

¿Dónde cambiar dólares?

Si este lunes 16 de marzo de 2026 tienes pensado comprar o vender dólares, lo más recomendable es revisar cuidadosamente el tipo de cambio antes de realizar cualquier operación. Ten en cuenta que los precios pueden variar según el banco, la casa de cambio o la aplicación que utilices. Estar bien informado te permitirá tomar decisiones más acertadas con tu dinero.

Además de consultar los precios disponibles en diferentes entidades, es importante considerar fuentes oficiales del Estado. Esto ayuda a tener información confiable y evita depender únicamente de cotizaciones no verificadas que podrían variar durante el día. Mantenerse actualizado es clave para planificar compras, pagos internacionales o cualquier transacción en dólares, especialmente si manejas montos significativos.

Es así que, el dólar registra una ligera caída y alcanza su punto más bajo en los últimos días. Aunque el descenso es moderado, confirma que el tipo de cambio continúa en un escenario de constantes ajustes que obliga a mantenerse informado.