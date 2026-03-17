Presidente de Ecuador responde a Petro y niega bombardeos en Colombia: "Sus declaraciones son falsas"

17/03/2026 / Exitosa Noticias / Mundo

El presidente de Ecuador, Daniel Noboa, desmintió a su homólogo de Colombia, Gustavo Petro, quien hace menos de 24 horas acusó a Quito de estar "bombardeando" a su país en la zona limítrofe de ambos países sudamericanos.

A través de su cuenta oficial de "X" (antes Twitter), el mandatario ecuatoriano aseguró que continuará con su lucha contra el narcoterrorismo en su territorio, con el respaldo de la cooperación internacional, descartando que haya una invasión hacia otras naciones, en esta caso, la colombiana.

"Estamos actuando en nuestro territorio", afirman desde Ecuador

Como se recuerda, el lunes 16 de marzo, Gustavo Petro mencionó que una bomba había "tirada desde un avión" a territorio colombiano. En ese sentido, no solo anunció una investigación por el hecho, también descartó que los "ataques" hayan sido por las guerrillas.

Inclusive, reveló que la semana pasada mantuvo una conversación telefónica con su par estadounidense, Donald Trump, a quien le solicitó a que "actúe y llame al presidente de Ecuador" porque su país no quiere ir a una guerra. Ante esta grave acusación, Noboa respondió este martes 17 de marzo para aclarar que continuarán con los bombardeos, pero suelo ecuatoriano.

"Continuamos en esa lucha, bombardeando los lugares que servían de escondite para estos grupos (narcoterrorismo), en gran parte colombianos que su mismo gobierno permitió infiltrarse en nuestro país por descuido de su frontera. Presidente Petro, sus declaraciones son falsas; estamos actuando en nuestro territorio, no en el suyo", expresó.

Desde el primer día hemos combatido al narcoterrorismo en todas sus formas: a los que operan en las calles y a los que, desde la política o incluso desde la función judicial, se prestan para proteger a los delincuentes.



Hoy, junto a la cooperación internacional, continuamos en... — Daniel Noboa Azin (@DanielNoboaOk) March 17, 2026

Además, puntualizó que "no darán un paso atrás" para recuperar la seguridad ciudadana en todo Ecuador, haciendo énfasis que su gobierno lucha contra el crimen organizado desde la política y la función judicial.

Además rechazó, la presencia de peligrosos delincuentes, así como a sus familiares, algo que sí habría hecho Petro en Colombia en el caso de José Adolfo Macías Villamar, alias "Fito", principal sospechoso del asesinato del excandidato presidencial ecuatoriano, Fernando Villavicencio, en agosto del 2023.

Tensas relaciones bilaterales en los últimos meses

La denuncia de Petro ocurre en medio de la guerra comercial entre ambos países, que inició en enero el presidente ecuatoriano, Daniel Noboa, al anunciar la imposición de una "tasa de seguridad" del 30 % a las importaciones colombianas, ante una supuesta "falta de acciones" del Gobierno vecino en la lucha contra el narcotráfico en la frontera.

Inmediatamente, Colombia respondió con aranceles a 73 productos y cortó el suministro de electricidad a Ecuador, por lo que el gobierno de Noboa aumentó la tarifa que cobraba por transportar crudo colombiano por uno de sus más grandes oleoductos. Además, desde el 1 de marzo subió el gravamen al 50 %.

Cabe señalar que, durante la semana pasada, Ecuador y Estados Unidos firmaron un acuerdo con el que formalizaron la apertura de la primera oficina del Buró Federal de Investigaciones (FBI, en inglés) en el país sudamericano, con el objetivo de apoyar el combate contra los grupos de crimen organizado internacional.

Las tensiones entre ambos países podría volverse más crítica con el pasar de los días, en una problemática que afecta a toda la región cada día.