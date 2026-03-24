Presidente José María Balcázar practica boxeo con alcalde Franco Vidal en transmisión en vivo por Kick

24/03/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

Un encuentro poco convencional

Mientras la atención pública estaba centrada en el debate presidencial, el presidente interino José María Balcázar recibió en Palacio de Gobierno al alcalde de Ate, Franco Vidal. El registro oficial lo consignó como una "reunión de trabajo", pero el estilo del burgomaestre —conocido como el "alcalde streamer"— convirtió el encuentro en un evento transmitido en vivo por la plataforma Kick.

La conversación se extendió por más de una hora y combinó temas de gestión con momentos lúdicos. Ambos compartieron una partida de ajedrez y discutieron sobre programas sociales como Beca18, cuyo financiamiento ha sido insuficiente en los últimos años. Balcázar aseguró que incrementar las becas "es su objetivo fundamental" y que lo está conversando con la ministra de Educación.

Invitado de honor en la velada

Previo al momento más comentado, Vidal aprovechó para invitar al mandatario a participar como invitado de honor en una velada de boxeo en su distrito. El alcalde explicó que busca promover el deporte como alternativa para jóvenes de barrios vulnerables.

"Yo voy a realizar una velada de box en mi distrito. Yo quiero sacar a muchos chicos de los barrios, de los lugares más reprimidos de Ate, y llevarlos al deporte. A mí me gustaría tenerlo como invitado de honor", expresó Vidal.

El presidente aceptó la invitación, destacando que sería un gesto inédito. Vidal, por su lado, celebró la repuesta, elogiando la actitud del mandatario en apoyar un deporte que generalmente mantiene una atención inferior en comparación a otros más populares como el fútbol y el vóley.

"Va a ser usted el primer presidente que apoye abiertamente el box, porque todos piensan en fútbol y en vóley. Yo creo que Perú puede ser la meca del box".

🔴🔵#ExitosaTeEscucha 🎤 | El presidente de la República, José María Balcázar, protagonizó una inusual escena dentro del Palacio de Gobierno durante una transmisión en la plataforma de streaming Kick junto al alcalde de Ate, Franco Vidal: ¡se puso a practicar box!



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Fue entonces cuando Vidal le colocó los guantes a Balcázar y comenzó a enseñarle la postura básica de defensa. "Los codos pegados a las costillas", le indicó, mientras el mandatario levantaba los brazos para cubrirse el rostro. Ambos chocaron puños para una foto oficial, y el alcalde bromeó: "Esto es simbólico chicos, no piensen que el presidente me va a pegar".

El clip rápidamente se viralizó en redes sociales, generando comentarios sobre la informalidad del encuentro y la cercanía que buscó transmitir el mandatario en medio de rumores sobre su salud y la crisis en su gabinete.

El encuentro entre Balcázar y Vidal refleja la mezcla de lo anecdótico y lo político: un presidente practicando boxeo en vivo junto a un alcalde que apuesta por el streaming como herramienta de comunicación. Más allá del momento viral, la reunión abordó temas sensibles, pero quedó marcada por la imagen de un mandatario con guantes de box, buscando mostrarse cercano y activo en un contexto de incertidumbre política.