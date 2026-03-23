Luis Arroyo rechaza que el presidente tenga problemas de salud: "Está más fuerte que nunca"

23/03/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

El presidente del Consejo de Ministros, Luis Arroyo, se refirió al estado de salud del presidente José María Balcázar tras los rumores de una presunta afectación a su salud, asegurando que se encuentra bien.

Aseguró que tiene salud

El premier, apoyó al presidente Balcázar tratando de desmentir rumores sobre una posible afectación a su salud, asegurando que es una persona fuerte que se suma a los viajes institucionales.

"Yo lo veo todos los días, el presidente está más fuerte que nunca y cuando vamos a provincia parece que se llena de energías, de verdad que si, se lo digo con honestidad. Está muy fuerte, no está enfermo, para nada", aseguró.

Su declaración se da luego de que la Presidencia de la República y el propio mandatario desmintieran los rumores. En principio el Gobierno a través de un comunicado descartó rotundamente que el mandatario haya ingresado a un establecimiento de salud tal como se indicó en plataformas virtuales. Seguido de ello, aseguraron que el jefe de Estado viene trabajando con normalidad y continuará cumpliendo con sus actividades oficiales ya programadas.

"Desde la Presidencia de la República desmentimos las informaciones que vienen circulando en redes sociales, en las que se afirma que la salud del presidente de la República, José María Balcázar, se encuentra en una grave situación. El presidente Balcázar se encuentra trabajando con total normalidad y continuará cumpliendo con las actividades de su agenda oficial", indicó.

Mandatario reaparece tras rumores

El mandatario reapareció en la Plaza Mayor del Centro de Lima tras las recientes especulaciones por su estado de salud. Ello ocurrió el último sábado 21 de marzo al salir de Palacio de Gobierno para dirigirse a la actividad del Inti Raymi.

Frente a las preguntas de Exitosa sobre su condición física, el jefe de Estado refirió sentirse "mucho mejor que muchos", descartando así presentar un delicado cuadro de salud. El presidente interino estuvo acompañado de otros ministros de Estado como los titulares de Cultura, Fátima Altabás Kajatt, y el ministro de Comercio Exterior, José Reyes Llanos.

Cabe señalar que en la entrevista que el mandatario brindó a Exitosa, el último viernes 20 de marzo, indicó que se encuentra completamente lúcido y bien de salud para desempeñar el rol que le fue encargado como presidente interino hasta el 28 de julio del 2026.

"Me han creado unas situaciones de que estoy enfermo. La verdad es que estuve enfermo hace mucho tiempo como todo el mundo con una enfermedad, pero yo estoy actualmente lúcido, aquí el público me puede ver y constatar. Estoy razonando muy bien y cada vez me siento mejor", precisó.

Es por los rumores de un presunto mal estado de salud del presidente José María Balcázar que el presidente del Consejo de Ministros aseguró que el mandatario se encuentra totalmente fuerte.