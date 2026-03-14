Presidente llega a Jaén para reunirse con autoridades y gremios agrarios ante advertencia de PARO INDEFINIDO

14/03/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

El presidente de la República, José María Balcázar, llegó esta mañana a la provincia de Jaén, en Cajamarca. Esta visita se realizó con la finalidad de que reunirse con autoridades locales para dialogar en torno a las diversas problemáticas que los aquejan día a día.

Acompañado se su comitiva

De acuerdo a información emitida por TV Perú, el mandatario arribó a Cajamarca en horas de la mañana de este sábado 14 de marzo, acompañado de una comitiva integrada por la premier Denisse Miralles; el ministro de Defensa, Luis Arroyo; el ministro de Transportes, Aldo Prieto y otras autoridades.

En su llegada, Balcázar fue recibido por autoridades locales. Luego de ello, recibió honores militares por parte del Ejército del Perú; como acto seguido, procedió a saludar a la bandera de guerra del Perú. Asimismo, pasó revista a la tropa, en reconocimiento a su alta investidura como jefe supremo de las Fuerzas Armadas.

Iniciará agenda de trabajo

Mediante su cuenta oficial de 'X', antes Twitter, la Presidencia del Perú realizó una publicación en donde brindó breves detalles sobre lo que será la visita del jefe de Estado a la región cajamarquina. Según indicaron, mantendrá una agenda de trabajo enfocada en la escuchará los pedidos de las autoridades locales.

"Tras su arribo a esta importante provincia de la región Cajamarca, el presidente José María Balcázar inicia una agenda de trabajo enfocada en fortalecer el desarrollo y bienestar de la población", escribieron en sus redes sociales, este sábado.

¡Jaén recibe la llegada del Gobierno! ✈️

Tras su arribo a esta importante provincia de la región Cajamarca, el presidente José María Balcázar inicia una agenda de trabajo enfocada en fortalecer el desarrollo y bienestar de la población. Esta visita oficial busca supervisar de... pic.twitter.com/qvYUjvovwP — Presidencia del Perú 🇵🇪 (@presidenciaperu) March 14, 2026

Posible paro indefinido en Cajamarca

Cabe mencionar que, el pasado 10 de marzo, el coordinador nacional de gremios agrarios, Marino Flores, ya había anticipado que el jefe de Estado asistiría a Jaén con la finalidad de oír sus pedidos. Según precisó, ya habían mantenido una primera reunión en Palacio de Gobierno, sin embargo, Balcázar se comprometió a asistir a Jaén este sábado.

De acuerdo a lo mencionado por Flores, de no obtener soluciones concretas y específicas por parte del Gobierno, procederán a acatar un paro indefinido. Entre sus pedidos se encuentra brindar atención a las obras abandonadas por gestiones pasadas, la revisión del REINFO, entre otras cosas.

"Nosotros hemos dicho con claridad que Cutervo, Cajamarca, Jaén, todos estamos preparados para una paralización indefinida hasta que se logre solucionar nuestras plataformas", dijo Marino Flores a nuestro medio.

En conclusión, el presidente José María Balcázar mantendrá reuniones con autoridades locales y distintos gremios en Jaén, Cajamarca; ello en el marco de una posible paralización indefinida por parte de gremios cajamarquinos.