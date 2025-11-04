Proyecto minero en Chumbivilcas dañaría glaciar y río: Denuncian irregularidades en autorización

04/11/2025 / Exitosa Noticias / Actualidad

En diálogo con Exitosa, dirigentes de Chumbivilcas-Cusco alertaron que un proyecto minero, con autorización del gobierno, podría atentar contra el ecosistema de la zona, contaminando el glaciar Inti Curasma y el río Santo Tomás.

Irregularidades en proyecto minero

El proyecto minero Crespo previsto a ser ubicado en la cabecera del Apu Curasma tendría graves consecuencias en contra del ecosistema y los ciudadanos que conviven con su naturaleza. Según Víctor Laime, dirigente de Chumbivilcas, afectaría a más de las 18 comunidades de pueblos originarios.

La preocupación ha alertado a las municipalidades de tales jurisdicciones que ya han formulado las cuestiones de riesgo. Por ello, el inicio del proyecto no inició en marzo ante la rápida intervención de los dirigentes y las propias comunidades.

"De acuerdo a su cronograma era en el mes de marzo, pero nosotros hemos presentado documentos a la Autoridad Nacional del Agua, a OEFA, a Energía y Minas, al Ministerio de Cultura, aduciendo que ellos no han cumplido lo que las normativas nacionales exigen", aseguró Laime.

Como señala el ingeniero Edison Ancaya Rayán, técnico del equipo de Chumbivilcas-Cusco, al proyecto minero le faltaría la aprobación de un importante expediente técnico del INIAGEM (Instituto Nacional de Investigación en Glaciares y Ecosistemas de Montaña)

"Este proyecto minero Crespo ¿por qué nosotros técnicamente y legalmente no va? porque legalmente hay muchos vacíos legales y también vacíos técnicos".

Ecosistema y agua en peligro

El problema recae en que la zona en donde el proyecto minero pretende diluir cianuro, para la extracción de minerales, caería encima del glaciar Inti Curasma y el río Santo Tomás. Además, se afectarían a los 'permafrost', reservas únicas del Perú, que con el paso del calentamiento global solo se encuentran en la Antártida y en China aparte del territorio peruano.

"Estos permafrost, estos núcleos de hielo son reservas, son núcleos de agua que va a nuestras futuras generaciones como una reserva", expuso Ancaya.

De aprobarse el proyecto minero en la cabecera del Apu caería los residuos de cianuro. Antecedente que ya se ha presentado en la misma localidad de Chumbivilcas por el grupo minero Apumayo (antes compañía Anabi SAC) que tuvieron que suspender un proyecto minero tras la caida de cianuro en los ríos, según informó el ingeniero.

"A 4,500 metros estaba procesando con cianuro y OEFA se da con la sorpresa que este pads de lixiviados está encima de un cuerpo de agua (...) se va a vertir una gota y va a ver muertos y, efectivamente, truchas muertas, alpacas muertas, ganados muertos y hasta una persona", sentenció.

Por ello, los dirigentes expusieron para Exitosa que donde "hay cuerpos de agua no puede haber ninguna actividad antropogénica, ganadera, agrícola, pesquera y mucho menos minera", indicó.

Ante tal problemática, los dirigentes continúan agotando las vías legales para que el proyecto minera cuente con todos los requerimientos técnicos y no afecte más el ecosistema de Chumbivilcas.