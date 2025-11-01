"Tomaremos acciones legales": MML rechaza que Rutas de Lima retome cobro de peajes en la Panamericana Sur

01/11/2025 / Exitosa Noticias / Actualidad

El pasado miércoles 29 de octubre, el Poder Judicial, a través del Juzgado de Investigación Preparatoria de Pachacámac, declaró fundado en parte la demanda interpuesta por la Municipalidad de Santa María del Mar contra Rutas de Lima para suspender de manera inmediata el cobro de peajes en Villa El Salvador y Punta Negra.

Como era de esperarse, la señalada empresa no se quedó de brazos cruzados por lo que a solo unos días de este polémico fallo, emitió un comunicado donde anunció que habían apelado el mismo por lo que a partir del 2 de noviembre retomarán el cobro en las garitas.

Municipalidad de Lima rechaza decisión de Rutas de Lima

Justamente, la Municipalidad de Lima respondió ante esta polémica decisión tomada por Rutas de Lima a través de un pronunciamiento oficial. En este texto, la comuna limeña lamenta y rechaza este hecho al punto de señalar que esta postura podría generar represalias por parte de los usuarios y hasta reacciones violentas.

Además, acusó a la mencionada compañía de desconocer un fallo del Poder Judicial ya que su apelación ha sido presentada, pero aún no fue admitida por parte del organismo de justicia.

"Resulta inaceptable que pese a la evidente vulneración de derechos fundamentales, Rutas de Lima persista en dichas acciones en lugar de corregirlas. Dejamos constancia que ante cualquier conflicto o conmoción violenta que se genere será de exclusiva responsabilidad de esta empresa, debido a su decisión de continuar afectando los derechos de la ciudadanía", indicaron.

Solicitaron presencia de las fuerza del orden en peajes

En el tercer párrafo de su comunicado, la Municipalidad deja en claro que tras conocer la postura de Rutas de Lima, el alcalde, Renzo Reggiardo, se comunicó inmediatamente con la gestión de José Jerí para solicitar la presencia de las fuerzas del orden en los peajes mencionado y así evitar cualquier episodio que lamentar.

"Para garantizar la paz y la seguridad de la población en un estado de emergencia, el alcalde ya coordinó con Presidencia a fin de contar con el apoyo de la fuera pública para mantener el orden, ante la irresponsable actuación de Rutas de Lima", añadieron.

Finalmente, la comuna aseguró que es respetuoso de los fallos judiciales y de la inversión privada, por lo que tomará acciones legales correspondientes para revertir esta situación.

De esta manera, la Municipalidad de Lima rechazó y lamentó la decisión de Rutas de Lima de retomar el cobro de peajes en la Panamericana Sur tras apelar el fallo del Poder Judicial que lo suspendía.