Indignación en Ate: Padres denuncian presunto caso abuso contra escolar en colegio privado

08/07/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

La denuncia de un presunto caso de abuso sexual contra un escolar de 10 años en un colegio privado del distrito de Ate generó indignación entre padres de familia, quienes realizaron un plantón en los exteriores del centro educativo para exigir justicia, mayor seguridad y la destitución de las autoridades del plantel.

Según la acusación presentada por la madre del menor, el hecho habría ocurrido dentro de los servicios higiénicos del colegio durante la hora de salida. El niño habría sido interceptado por estudiantes de grados superiores, lo que encendió las alertas en la comunidad educativa.

Autoridades suspenden clases y activan intervención

Tras conocerse la denuncia, la Dirección Regional de Educación de Lima Metropolitana (DRELM) dispuso la suspensión de las clases presenciales por tres días y ordenó que las actividades académicas se desarrollen de manera virtual, con el fin de facilitar las investigaciones.

Asimismo, se activaron acciones de supervisión, verificación y coordinación con entidades competentes para esclarecer los hechos, garantizar la atención al menor y proteger su integridad.

La DRELM también informó que se encuentra evaluando si el colegio cumplió con los protocolos establecidos ante casos de presunta violencia escolar. Además, anunció reuniones con padres de familia para atender sus demandas y preocupaciones.

Comunicado de Innova School

Padres denuncian demora y falta de acciones

Durante la protesta, los familiares del menor cuestionaron la actuación del colegio y denunciaron una presunta demora en la atención del caso. También indicaron que los estudiantes señalados como presuntos responsables habrían continuado asistiendo a clases en los días posteriores a la denuncia.

Los padres exigieron la destitución de la directora, la psicóloga y todo el equipo directivo, así como una intervención inmediata de las autoridades educativas y de protección a la infancia.

Además, se alertó sobre posibles antecedentes de denuncias por violencia escolar en el plantel, situación que deberá ser verificada por las autoridades correspondientes.

Colegio anuncia medidas tras denuncia

Luego de la difusión del caso, el centro educativo informó que la denuncia fue reportada a la Unidad de Gestión Educativa Local (UGEL) y registrada en la plataforma SíSeVe del Ministerio de Educación.

Entre las medidas adoptadas, el colegio dispuso la designación de un nuevo director para la sede, el refuerzo del control de disciplina con personal adicional, la instalación de cámaras de videovigilancia y la implementación de espacios de diálogo con la comunidad educativa.

Asimismo, señaló que la investigación se encuentra en manos de las autoridades competentes y que no brindará mayores detalles para preservar la identidad de los menores involucrados.

Ministerio de la Mujer brinda apoyo a la familia

El Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables activó la intervención de especialistas del Programa Nacional Warmi Ñan y del Centro Emergencia Mujer, quienes acudieron al colegio para brindar acompañamiento psicológico y soporte emocional al menor y su familia.

También se coordinaron acciones con la Policía Nacional del Perú y el Ministerio Público para el desarrollo de las investigaciones y la adopción de medidas de protección.