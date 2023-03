¿Qué hacer ante un terremoto? Conoce lo que puedes hacer para asegurar tu vivienda ante los fuertes sismos

24/03/2023 / Exitosa Noticias / Actualidad

Nuestro país se ubica en una zona altamente sísmica, el Cinturón del fuego del Pacífico. Es constante percibir sismos de gran intensidad durante el año, pero ¿qué pasaría si sucediera un terremoto en el Perú?

ABC de Pacífico Seguros da a conocer algunos de los procesos que deben seguir las aseguradoras para responder ante sus usuarios ante este tipo de eventos sismológicos.

- La prioridad son los hogares y las pymes. La protección de las familias son lo más importante que junto al apoyo económico puedan reparar o reconstruir sus viviendas dañadas. Las pequeñas y medianas empresas también deben ser atendidos con prontitud ya que sus rangos se encuentran en los avizorados por las aseguradoras.

- ¿Debo esperar para que mi seguro responda? No. La activación de la póliza sigue el procedimiento regular. En el caso de un sismo de gran magnitud se buscará la rapidez, en la acción de brindar tranquilidad y el respaldo a los asegurados.

- ¿Si no puedo comunicarme con la aseguradora? Estas cuentan con diversos canales de atención. Ante un problema de colapso momentáneo (ante un terremoto), las oficinas físicas tendrán un servicio de emergencia para atender los casos que se puedan presentar.

- ¿La aseguradora puede "perder" mi póliza? Aunque un terremoto pueda afectar la sede central de una aseguradora. Esta tiene un respaldo de las pólizas ofrecidas para responder a sus clientes ante eventos telúricos de grandes proporciones.

- ¿Cómo saber qué seguros tengo? Pacífico Seguros, tiene a disposición de sus usuarios la app Mi Espacio Pacífico te muestra todos los seguros que contrataste con ella.

Si se tratase de un familiar fallecido, en la web https://www.apeseg.org.pe/heredero-seguro/ te informarán si contaba con un seguro de vida o accidentes y en qué aseguradora está su póliza.

- ¿Es posible que la aseguradora se quede sin fondos y no me cancele? No. Estas cumplen las leyes que rigen las empresas financieras y deben mantener fondos que respondan a compromisos asumidos.

Activación del reaseguro

El reaseguro es un contrato de seguro mediante el cual una compañía aseguradora pasa a ser asegurado de otra entidad aseguradora (reaseguradora). En otras palabras, distribuye los riesgos y limita las responsabilidades que habría que asumir en caso de un terremoto, cubriendo parcial o totalmente su costo

En caso de que el sismo fuera mayor a lo estimado por las aseguradoras, estas activarían su propio seguro, de tal forma que tendría el respaldo necesario para atender los requerimientos de todos sus asegurados.