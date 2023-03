Cusco: 8 distritos de Chumbivilcas registraron nevadas de hasta 70 centímetros de alto

19/03/2023 / Exitosa Noticias / Exitosa perú

Continúa cayendo la nieve. El Gobierno Regional del Cusco reportó la constante presencia de nevadas en en la provincia de Chumbivilcas. Según la información de la Oficina de Gestión del Riesgo de Desastres y Seguridad (OGRDS), al menos 8 distritos de esta provincia fueron cubiertos por un gran volumen de este manto blanco.

Además, esta división del GORE de Cusco alertó que los niveles de las últimas nevadas vienen siendo altos. Según los índices de la institución, estas alcanzaron una altura mínimo de 10 centímentros, especialmente en las zonas urbanas de la provincia. No obstante, en las zonas más altas, dicha medida llegó a alcanzar los 70 centímetros.

De acuerdo al reporte de la organización regional, los distritos más afectados por esta ola de nieve fueron diversos sectores de los distritos de Santo Tomas, Quiñota, Llusco, Velille, Colquemarca, Livitaca, Chamaca y Capacmarca.

Por esta razón, Las autoridades empezaron a realizar el llenado de las fichas de Evaluación de Daños y Análisis de Necesidades (EDAN), con el propósito de saber a detalle los requerimientos y las necesidades de los niños, los adultos mayores y las personas con discapacidad.

La situación está afectando a todos

Esta situación ha alarmado a las autoridades cusqueñas. No solo porque la ciudad se cubre de nieve, sino también por la manera en la que esta va a repercutir en ella. Por ejemplo, se reportó que la última ola de nevadas afectó las vías de comunicación, causó daños en los campos de cultivo y los animales. No obstante, también destacaron que, de momento, no se registran daños personales por este fenómeno natural.

Empezaron las coordinaciones de las autoridades

Katia Roxana Revollar Flórez, directora de esta oficina, informó que el evento climatológico reunió de emergencia al equipo técnico del Centro de Operaciones de Emergencia Regional Cusco (COER) y funcionarios de las municipalidades provincial y distritales de Chumbivilcas, gerencia y agencias agrarias, así como de Defensa Civil, con el objetivo de evaluar los daños y tomar acciones ante la emergencia.

''Las acciones de respuesta han sido inmediatas por el personal de Gestión de Riesgo de Desastres de cada municipalidad distrital afectada por las fuertes nevadas; evaluaron y monitorearon las zonas comprometidas para verificar la afectación que causó la nevada en la agricultura; así como en la crianza de animales mayores'', refirió Revollar Flórez.

De esta manera, se espera que las autoridades de Cusco tomen las medidas correspondientes para reducir los posibles impactos de las nevadas en los distritos de Chumbivilcas, ya que en ocho de ellos llegaron a alcanzar los 70 centímetros de alto