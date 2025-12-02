Rafael Belaunde, precandidato presidencial, fue atacado a balazos al interior de su vehículo en Cerro Azul

02/12/2025 / Exitosa Noticias / Actualidad

El precandidato presidencial, Rafael Belaunde Llosa, fue víctima de un violento atentado a balazos sobre la mañana de este martes 2 de diciembre al sur de Lima. Según las primeras informaciones, sicarios dispararon directamente contra el político cuando se encontraba dentro de su vehículo en lo que sería un intento de homicidio.

Rafael Belaunde sufre atentado a balazos en Cerro Azul

De momento, no se han revelado mayores detalles de lo sucedido, aunque Exitosa pudo conocer que el hecho se dio al sur de la capital en el interior del auto que lo trasladaba. Por suerte, tal como se muestra en una publicación de X (antes Twitter) del excongresista, Gino Costa, el exministro de Martín Vizcarra resultó con heridas leves a pesar de los tres impactos directos contra el asiento del conductor.

Costa también lamentó que un hecho de este tipo alcance a un precandidato a la presidencia de la República en medio del inicio de la carrera política de cara a las elecciones generales las cuales están pactadas para el 12 de abril del 2026.

El exparlamentario hizo un llamado a la Policía Nacional del Perú y a las demás autoridades para que los responsables de este ataque sean capturados de manera inmediata. A su vez, exigió que el gobierno otorgue las garantías necesarias a los candidatos a la presidencia durante los próximos meses y semanas.

"Grave atentado contra la vida de Rafael Belaunde, candidato presidencial de Libertad Popular. Investigaciones deben dar con el móvil del crimen, y la justicia sancionar rápido y con firmeza a sus responsables. Le toca al gobierno dar las garantías a los postulantes a la presidencia y detener la violencia electoral YA!", indicó.

Grave atentado contra la vida de Rafael Belaunde, candidato presidencial de Libertad Popular. Investigaciones deben dar con el móvil del crimen, y la justicia sancionar rápido y con firmeza a sus responsables. Le toca al gobierno dar las garantías a los postulantes a la... pic.twitter.com/MLp7yajEPX — Gino Costa (@CostaGino) December 2, 2025

Brinda declaraciones

Ahora, el postulante por el partido político Libertad Popular se encuentra en la comisaría de Cerro Azul brindando sus primeras declaraciones para esclarecer los hechos. Nuestro medio también conoció que Rafael Belaunde Llosa no realizaba ningún tipo de actividad relacionada con su precandidatura ya que estaba inmiscuido en temas netamente personales.

En esa misma línea, Gino Costa recalcó que el atentado sería con la única intención de quitarle la vida ya que descartó rotundamente que se haya tratado de un robo al vehículo en el que se encontraba.

De esta manera, el precandidato a la presidencia de la República, Rafael Belaunde Llosa, sufrió un violento atentado a balazos cuando se encontraba al interior de su camioneta en Cerro Azul. Afortunadamente, el postulante no sufrió heridas de gravedad por lo que ahora se encuentra asentando la denuncia en la comisaría del lugar.