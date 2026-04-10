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Recomendaciones ante el corte de luz

Pluz Energía Perú reveló que habrá un nuevo corte de luz en diversos distritos de Lima y el callao programado para el sábado 11 de abril. Conoce la lista de las zonas que se verán afectadas.

Sin luz el 11 de abril en Lima y Callao.
Sin luz el 11 de abril en Lima y Callao. (Composición Exitosa)

10/04/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad / Actualizado al 10/04/2026

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Sin luz hasta por 10 horas. Conoce qué distritos de Lima y el Callao se verán afectados con el corte temporal del servicio eléctrico el sábado 11 de abril, según el último reporte de Pluz Energía Perú.

Motivo del corte de luz en Lima y el Callao el 11 de abril

De acuerdo al comunicado compartido en su portal oficial, la empresa reveló que ejecutará una nueva jornada de corte de luz el sábado debido a trabajos de mantenimiento preventivo del suministro con el objetivo de seguir brindando un servicio de calidad a sus usuarios distribuidos en distintos distritos de Lima y el Callao.

Debido a esta situación, Pluz Energía Perú pidió la comprensión del caso y mantenerse informados en sus plataformas oficials sobre algún cambio en el cronograma de la suspensión de la energía eléctrica. Asimismo, recordó que el corte será en determinadas zonas y horarios escalonados para aminorar el impacto de no contar con electricidad en sus hogares.

 

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