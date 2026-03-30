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Fernando Olivera responde a Enrique Valderrama: con el micrófono apagado le recordó su denuncia por robo

El debate presidencial dejó un momento tenso cuando Fernando Olivera respondió sin micrófono a Enrique Valderrama, acusándolo de robo tras una alusión directa, generando un cruce marcado por gritos y polémica.

Fernando Olivera logró responder con el micrófono apagado.
Fernando Olivera logró responder con el micrófono apagado. (Composición Exitosa)

30/03/2026 / Exitosa Noticias / Política / Actualizado al 30/03/2026

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Tras el fuerte altercado que dejó el debate presidencial, a través de un video se pudo escuchar como Fernando Olivera pudo responderle a Enrique Valderrama aún con el micrófono apagado, recordándole una denuncia pasada.

Durante el desarrollo del bloque, Enrique Valderrama intervino dentro de su turno y lanzó cuestionamientos, lo que provocó la reacción inmediata de Fernando Olivera, pese a que ya no contaba con derecho a réplica ni micrófono activo.

Respuesta fuera de turno

El momento más comentado ocurrió cuando Olivera, desde su podio y sin audio oficial, respondió a viva voz. El candidato por Frente de la Esperanza 2021 no dejó pasar la alusión y lanzó una acusación directa.

"Te salvaste por robar una televisión, una PlayStation, una laptop", acotó Olivera.

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La frase se dio mientras Valderrama observó y luego volvió a su asiento con una tímida sonrisa. Esto generó un quiebre en el orden del debate y elevó la tensión en el escenario. Aunque el micrófono de Olivera estaba apagado, su reacción fue visible y captada por cámaras y asistentes.

Previamente, Valderrama ya había increpado a su contendor con otra frase directa: "Usted encarna la corrupción", lo que marcó el tono del intercambio en ese tramo del evento.

Alusión y contexto del cruce

El comentario de Olivera hace referencia a una denuncia policial del año 2012 en la que Valderrama fue mencionado por el presunto hurto de objetos personales. Sin embargo, no existió proceso judicial ni sentencia sobre ese caso, lo que ha sido señalado en reiteradas ocasiones.

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El episodio se produce luego de que Valderrama utilizara su tiempo para lanzar cuestionamientos, sin posibilidad inmediata de respuesta por parte de Olivera. En ese contexto, el exministro optó por intervenir fuera de turno.

Este intercambio refleja el clima de confrontación del debate, donde los ataques personales y antecedentes polémicos toman protagonismo frente a la exposición de propuestas.

Además, el hecho de que Olivera respondiera sin micrófono evidencia una estrategia para no dejar sin respuesta una acusación, aun cuando el formato del debate limitaba su participación en ese momento.

El cruce fue ampliamente difundido en redes sociales, donde los usuarios destacaron la frase y el momento en que Olivera interrumpe, convirtiéndolo en uno de los episodios más virales de la jornada.

Fernando Olivera respondió a Enrique Valderrama en el debate presidencial 2026 con acusaciones de robo y corrupción, en un intercambio marcado por gritos, ruptura del orden y la reaparición de una denuncia pasada en plena campaña electoral.

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