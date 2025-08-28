Reintegro 4 del Fonavi: ¿Te toca cobrar? Este es el MONTO mínimo que recibirán los beneficiarios

28/08/2025 / Exitosa Noticias / Actualidad

¡Atención fonavistas! La Comisión Ad Hoc aprobó el pago para el cuarto grupo de reintegro del Fondo Nacional de Vivienda (Fonavi), que incluye a 73,739 exaportantes. En ese marco, se reveló el monto mínimo que recibirán los beneficiarios desde este 28 de agosto en el Banco de la Nación.

Pago mínimo para beneficiarios del Fonavi

Este jueves, miles de fonavistas, quienes aportaron montos de sus sueldos al extinto fondo de vivienda entre la década de los 80 y 90, despiertan con una buena noticia: ¡podrán cobrar la devolución de sus aportes! Mediante Resolución Administrativa 490-2025/CAH-Ley 29625, publicada en el Diario Oficial El Peruano, se autorizó el desembolso para el cuarto grupo de reintegro del Padrón Nacional de Fonavistas Beneficiarios del primer al decimonoveno grupo de pago (1 al 19).

Dicho grupo está conformado por personas de 68 años a más, así como por los fonavistas fallecidos que, si estuvieran vivos, tendrían 89 años o más. También incluye a quienes figuran en el Registro Nacional de la Persona con Discapacidad (Conadis), quienes reciben pensión por invalidez de la ONP, y personas con enfermedades graves o terminales debidamente certificadas.

Sin embargo, surge una duda entre los beneficiarios: ¿cuál es el monto mínimo que recibirán? Pues bien, según lo establecido por la Comisión Ad Hoc y detallado en la resolución administrativa, los montos que se han aprobado para pagar a este cuarto grupo de reintegro, irán desde los S/40.

"(...) considerando -además- un monto mínimo de devolución de Cuarenta con 00/100 Soles (S/ 40.00); en este último caso, dando la oportunidad a los Fonavistas que tuvieran devoluciones por debajo de dicho monto, para que puedan acreditar mayores aportes en el transcurso del tiempo", se lee en la normativa.

LINK para saber si eres beneficiario

Para saber si estás incluido en la devolución de aportes del Fonavi, realiza lo siguiente desde la plataforma de la Secretaría Técnica:

Ingrese al portal oficial del Fonavi ( CLIC AQUÍ ) y diríjase a la sección "Pendientes de cobro, grupos de pago y reintegro". Seleccione el tipo de documento (DNI, carnet de extranjería, libreta electoral, carnet de fuerzas policiales o de las Fuerzas Armadas). Escriba el número de tu DNI. Complete el código captcha de 6 dígitos. Clic en "ENVIAR".

Plataforma oficial para consulta del FONAVI.

Cronograma de pagos del reintegro 4 del Fonavi

Ten en cuenta el siguiente cronograma de pagos en el Banco de la Nación, según el último dígito del DNI del fonavista titular:

Último dígito del DNI 0 y 1 cobran el jueves 28 de agosto.

cobran el jueves 28 de agosto. Último dígito del DNI 2 y 3 cobran el viernes 29 de agosto.

cobran el viernes 29 de agosto. Último dígito del DNI 4 y 5 cobran el lunes 1 de septiembre.

cobran el lunes 1 de septiembre. Último dígito del DNI 6 y 7 cobran el martes 2 de septiembre.

cobran el martes 2 de septiembre. Último dígito del DNI 8 y 9 cobran el miércoles 3 de septiembre.

En Exitosa, el jefe de la unidad de asesoría jurídica de la Secretaría Técnica de la Comisión Ad Hoc del Fonavi, Pablo Palacios, reveló que para la presentación y registro de herederos de fonavistas con cualquier dígito del DNI será a partir del lunes 8 de septiembre de 2025.

Pago cuarto grupo Fonavi 2025.

De esta manera, se reveló el pago monto mínimo que recibirán los beneficiarios del Reintegro 4 del Fonavi para cobrar en el Banco de la Nación a nivel nacional, desde este 28 de agosto del 2025, según lo señalado en la resolución administrativa N.º 490-2025/CAH-LEY N.º 29625.