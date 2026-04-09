Amazonas: Colapso de puente colgante deja incomunicada a comunidad y desata pedido de ayuda

09/04/2026 / Exitosa Noticias / Exitosa perú

La caída de un puente colgante dejó prácticamente incomunicada a la comunidad nativa de Wawas, en Amazonas, generando gran preocupación entre sus habitantes. Esta infraestructura era la principal vía de acceso para decenas de familias, por lo que su colapso no solo interrumpió el tránsito, sino que también alteró la rutina diaria de toda la población, que hoy enfrenta una situación crítica.

Puente colgante colapsa en Amazonas

El hecho ocurrió luego de que uno de los cables principales de la estructura fallara, provocando su desplome casi total. Afortunadamente, no se registraron personas heridas, lo que evitó una tragedia mayor. Sin embargo, el impacto material ha sido considerable, ya que el puente representaba el único medio seguro para cruzar la zona.

Como consecuencia, estudiantes, comerciantes y familias enteras se han visto seriamente afectados. Muchos niños no pueden asistir a sus centros educativos, mientras que los pobladores tienen dificultades para transportar productos o acceder a servicios básicos. Esta situación ha incrementado la preocupación, pues limita oportunidades y complica la vida cotidiana.

Ante este panorama, los habitantes han alzado su voz para solicitar la intervención urgente de las autoridades. Exigen la construcción de un nuevo puente que garantice la conectividad y, sobre todo, la seguridad de todos. La comunidad teme que, sin una respuesta rápida, las consecuencias se agraven con el paso de los días.

Más noticias de Amazonas

En marzo, el Poder Ejecutivo declaró en estado de emergencia por 60 días calendario al Complejo Arqueológico de Kuélap, ubicado en la provincia de Luya, departamento de Amazonas, frente a las fuertes lluvias que se vienen registrando desde mediados de diciembre de 2025 hasta la actualidad.

La medida decretada por el gobierno del presidente José María Balcázar se enmarca en la Resolución Viceministerial N.º 000049-2026-VMPCIC/MC, publicada este jueves 5 de marzo en el boletín de normas legales del Diario Oficial El Peruano.

el citado documento recomienda, de forma urgente, realizar acciones de emergencia ante la condición de riesgo que se incrementa significativamente, teniendo en cuenta los pronósticos de lluvias extremas que se reportarán hasta abril, según el Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú (SENAMHI).

No cabe duda que, este caso pone en evidencia la fragilidad de la infraestructura en zonas rurales. Por ello, resulta fundamental que se implementen medidas preventivas y se invierta en obras de calidad. Solo así se podrá evitar que situaciones como esta vuelvan a poner en riesgo el bienestar y desarrollo de comunidades enteras.