Reniec amplía beneficio por entrega de DNI electrónico por primera vez hasta fin de año: Entérate los costos

26/03/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

Una nueva noticia para todos los peruanos. El Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (RENIEC) anunció la ampliación del beneficio de emisión del Documento Nacional de Identidad (DNI) electrónico que es adquirido por primera vez a un costo de S/ 30 hasta el 31 de diciembre de 2026.

De acuerdo con lo señalado por entidad que preside Carmen Velarde, la medida tiene finalidad que todos los ciudadanos cuenten con su documento actualizado y vigente, el cual les permita realizar diversos trámites legales, bancarios, comerciales, entre otros.

Menores de edad también son incluidos en la campaña

Un aspecto muy importante en la campaña del Reniec, es que también se está incluyendo a los menores de edad, quienes podrán obtener por primera vez su DNI electrónico a un costo de S/ 16.

Cabe resaltar que, la entidad registral dejó de emitir el DNI azul y amarillo; por lo tanto, los menores y adultos obtendrán el último documento emitido por la institución: el 3.0, que tiene una vigencia de 10 años para los adultos y de tres años para menores hasta los 12 años de edad.

En el caso de las personas mayores que tienen el DNI azul con la anotación "no caduca", deben considerar que si este documento continúa vigente es válido para trámites y la participación en procesos electorales. Por lo tanto, no es necesario realizar su cambio.

¿Cómo realizar el procedimiento virtual?

Desde el Reniec buscan que más personas recurran a la virtualidad al momento de realizar todo tipo de trámite. A continuación, te explicamos cómo realizar el procedimiento desde el lugar donde te encuentres para que adquieras tu DNI electrónico 3.0. para que luego puedan ser recogidos en las sedes más cercanas a ti.

Realiza el pago con el código 02121 , mediante los canales vigentes del Reniec: Yape o Agente BCP , previa generación de un ticket en la página web de la entidad (aquí). También puede pagarse vía Pagalo.pe , agencias del Banco de la Nación o tarjetas de débito o crédito , siendo el monto a pagar S/ 30 .

con el , mediante los del Reniec: o , previa de un en la de la entidad (aquí). También puede pagarse vía , del o o , siendo el . Descarga el aplicativo "DNI Biofacial" del Reniec en el celular . Esta APP permitirá verificar la identidad del ciudadano con la imagen del rostro y actualizar la fotografía del DNI tomando en cuenta las recomendaciones .

el del Reniec en el . Esta permitirá la del ciudadano con la y la del DNI tomando en cuenta las . Ingresa a la plataforma web www.reniec.gob.pe (Servicios en línea) desde una computadora o celular y elegir la opción "Renovación por caducidad del DNI" .

desde una o y elegir la . Valida los datos que se solicita y elegir la agencia más cercana o de su preferencia para el recojo del DNI electrónico.

los datos que se solicita y la agencia más cercana o de su preferencia para el del DNI electrónico. Posteriormente, llegará un mensaje de confirmación del trámite al correo electrónico registrado.

del trámite al registrado. En la misma página web verifica el avance del trámite. Solo cuando llegue a 100 % podrás acudir a una agencia para recoger tu nuevo DNI electrónico 3.0 .

También, puedes ingresar a este link para encontrar el paso a paso de la renovación de DNI azul caduco o por caducar a DNI electrónico. Es necesario recordar que, los trámites de DNI de menores de edad se hacen de manera presencial en agencias.

De esta manera, el Reniec continúa con su campaña para que la mayor cantidad de peruanos puedan obtener su DNI electrónico, teniendo en cuenta las elecciones generales de abril, así como municipales de octubre próximo.