¡Atención! Reniec reduce el precio del DNI electrónico por tiempo limitado: Conoce la fecha límite para tramitarlo

24/03/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

El Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (Reniec) mantiene vigente una campaña que permite tramitar el DNI electrónico a un precio reducido de S/30. Esta medida busca que los ciudadanos actualicen sus datos con miras a las Elecciones Generales 2026.

El beneficio está dirigido a mayores de 17 años, pero estará disponible solo por tiempo limitado. Por ello, es clave conocer los requisitos y el plazo para acceder a esta promoción antes de que finalice.

¿Hasta cuándo hay plazo?

El beneficio estará disponible únicamente hasta el 12 de abril, ya que forma parte de una campaña orientada a que la ciudadanía modernice su documento antes de que finalice el proceso electoral. Esta tarifa aplica para quienes realicen el trámite por primera vez, así como para casos de renovación, duplicado o actualización de datos.

¿Cómo pagar el DNI electrónico con tarifa promocional?

Según Reniec, una de las opciones es cancelar la tasa con el código 02121 a través de Yape. Para hacerlo, primero debes generar un ticket en la web de recaudación, elegir el trámite correspondiente y luego ingresar a la app en la opción "Yapear servicios", seleccionar Reniec e ingresar el número de ticket.

Otra alternativa es realizar el pago en la plataforma Pagalo.pe o de manera presencial en agencias del Banco de la Nación, presentando el código y el monto indicado.

¿Por qué es importante sacar el DNI electrónico?

El DNI electrónico permite acceder a diversos servicios esenciales y facilita trámites en entidades públicas y privadas. De acuerdo al Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (Reniec), a diferencia del tradicional documento de identidad convencional (azul o amarillo) permite acreditar tu identidad de forma presencial y electrónica.

Entre algunos de los beneficios que ofrece el DNI electrónico están los siguientes:

Realizar trámites y gestiones de manera segura, ágil y desde la comodidad de tu hogar, evitándote pérdidas de tiempo en traslados y colas en las oficinas de atención.

de manera segura, ágil y desde la comodidad de tu hogar, evitándote pérdidas de tiempo en traslados y colas en las oficinas de atención. Gracias a su chip criptográfico se permite acreditar nuestra identidad en el mundo digital y firmar digitalmente.

se permite acreditar nuestra identidad en el mundo digital y firmar digitalmente. Acceder a todos los servicios digitales que el Estado pone a tu disposición (el voto electrónico o tramitar copias certificadas de actas oficiales con pleno valor legal).

Así que si estabas pensando en tramitar tu DNI electrónico, puedes hacerlo a un precio reducido de S/30 hasta el próximo 12 de abril, una oportunidad ideal para modernizar tu identificación de cara a los próximos procesos electorales