Reniec amplía horario de atención en cuatro sedes de Lima para tramitar y recoger el DNI por las elecciones: Entérate cuáles son

15/03/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

Para tener en cuenta. El Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (Reniec) dispuso la ampliación del horario de atención de cuatro agencias de Lima Metropolitana hasta el próximo domingo 12 de abril, día de las elecciones generales.

A través de sus plataformas oficiales, la entidad que preside Carmen Velarde Koechlin informó que la medida empezará a regir desde el día de mañana, lunes 16 de marzo, para los ciudadanos que necesiten tramitar o recoger su Documento Nacional de Identidad (DNI).

¿Qué oficinas de extenderán su horario de atención?

Debido a la proximidad de la jornada democrática que empezará a definir a los nuevos gobernantes del Perú para los próximos cinco años y, con la finalidad de que la mayor cantidad de peruanos puedan sufragar, la institución pone a disposición de la ciudadanía las siguientes oficinas con horario de atención actualizado por su alta afluencia de usuarios.

Independencia (Calle Los Andes N.º 486 - Urb. Industrial Panamericana Norte).

Miraflores (Av. Ernesto Diez Canseco N.º 230).

San Borja (Av. San Luis N.º 1673 - Urb. Jacaranda II)

Chosica (Jr. Chucuito N.º 248).

Es importante recordar que, el pasado jueves 12 de marzo, el Reniec anunció su servicio de atención exclusiva de entregas de DNI durante todos los fines de semana, a partir del 14 de marzo, hasta el desarrollo de los comicios, en diversas agencias ubicadas en Lima y en diferentes regiones del Perú, como, por ejemplo, Piura, Trujillo, Ayacucho, Ica, entre otros. Si deseas saber cuáles serán las sedes a nivel nacional que atenderán cada fin de semana para la entrega del documento, ingresa al siguiente enlace.

¿Cómo realizar el procedimiento virtual?

Desde el Reniec buscan que más personas recurran a la virtualidad al momento de realizar todo tipo de trámite. A continuación, te explicamos cómo realizar el procedimiento desde el lugar donde te encuentres para que adquieras tu DNI electrónico 3.0. para que luego puedan ser recogidos en las sedes más cercanas a ti.

Realiza el pago con el código 02121 , mediante los canales vigentes del Reniec: Yape o Agente BCP , previa generación de un ticket en la página web de la entidad (aquí). También puede pagarse vía Pagalo.pe , agencias del Banco de la Nación o tarjetas de débito o crédito , siendo el monto a pagar S/ 30 .

con el , mediante los del Reniec: o , previa de un en la de la entidad (aquí). También puede pagarse vía , del o o , siendo el . Descarga el aplicativo "DNI Biofacial" del Reniec en el celular . Esta APP permitirá verificar la identidad del ciudadano con la imagen del rostro y actualizar la fotografía del DNI tomando en cuenta las recomendaciones .

el del Reniec en el . Esta permitirá la del ciudadano con la y la del DNI tomando en cuenta las . Ingresa a la plataforma web www.reniec.gob.pe (Servicios en línea) desde una computadora o celular y elegir la opción "Renovación por caducidad del DNI" .

desde una o y elegir la . Valida los datos que se solicita y elegir la agencia más cercana o de su preferencia para el recojo del DNI electrónico.

los datos que se solicita y la agencia más cercana o de su preferencia para el del DNI electrónico. Posteriormente, llegará un mensaje de confirmación del trámite al correo electrónico registrado.

del trámite al registrado. En la misma página web verifica el avance del trámite. Solo cuando llegue a 100 % podrás acudir a una agencia para recoger tu nuevo DNI electrónico 3.0 .

También, puedes ingresar a este link para encontrar el paso a paso de la renovación de DNI azul caduco o por caducar a DNI electrónico. Es necesario recordar que, los trámites de DNI de menores de edad se hacen de manera presencial en agencias.

De esta manera, el Reniec continúa con su campaña de atención ininterrumpida para que la mayor cantidad de peruanos puedan obtener su DNI en el día de las elecciones.