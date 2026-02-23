Valentino Palacios responde a denuncias por presunta agresión a una mujer: "Tuve que defenderme"

23/02/2026 / Exitosa Noticias / Espectáculos

Tras la denuncia en su contra por presunta agresión a una mujer, el influencer Valentino Palacios publicó un video en su cuenta de TikTok para dar su versión de los hechos. En el mensaje, Palacios, a la par de pedir disculpas por los hechos que protagonizó, buscó justificar su actuación, apelando a la defensa de su familia y negando haber causado las lesiones que se le atribuyen.

"Yo actué en defensa por mi familia, por mi hermano", señaló Palacios, explicando que intervino luego de que le avisaran que su hermano estaba siendo agredido verbalmente. Según su relato, no esperaba que la situación derivara en violencia física, pero asegura que "tuvo que defenderse y protegerse".

Niega haber causado lesiones

El influencer rechazó las acusaciones de haber fracturado huesos a la mujer. Sin embargo, sostuvo que, pese a asegurar que no ser autor de las lesiones, él y su familia se comunicaron con la víctima y sus allegados para ofrecer ayuda mientras ella estaba hospitalizada.

"Quiero dejarles en claro que yo en ningún momento pateé a nadie: no rompí costillas, no rompí huesos, no le fracturé el pie a absolutamente nadie. Cuando nosotros nos enteramos sobre las lesiones que tenía la señora, mi familia y yo nos pusimos en contacto con ella y su familia para querer ayudarla. (...) La comunicación fue por varios días", afirmó.

Denuncia amenazas tras lo ocurrido

En otro tramo del video, Palacios expresó sentirse "frustrado y mal" por la situación y denunció haber recibido amenazas dirigidas tanto a él como a sus hermanos, subrayando el impacto que el caso ha tenido en su entorno familiar.

"En el transcurso de los días he estado recibiendo demasiadas amenazas, a mí y a mi familia; le han escrito hasta a mis hermanos. Como las cosas están hoy en el país, una amenaza, para mí, sí es de temer", dijo.

El influencer también planteó un cuestionamiento sobre la percepción de su actuar, buscando trasladar el debate hacia un plano de género, sugiriendo que su condición lo coloca en desventaja frente a la opinión pública.

"Realmente la pregunta que me estoy haciendo en estos momentos es si por ser hombre, ¿no voy a poder protegerme de alguna agresión; o por ser hombre, ¿siempre yo voy a ser el culpable?", señaló.

Palacios insistió en que esta sería "la única y última vez" que abordaría el tema públicamente, para evitar que se convierta en un "circo". Finalizó reiterando sus disculpas hacia su comunidad y reafirmando que su prioridad es su familia.

"Quiero decirles nuevamente: pido disculpas a mi comunidad, a las personas que están viendo esto; por encima siempre va a ir mi familia a quien yo realmente amo con todo mi corazón."

El pronunciamiento intenta contrarrestar el impacto de la denuncia con un discurso de defensa personal y familiar, negando las lesiones atribuidas y apelando a la empatía de su comunidad digital. Sin embargo, la gravedad de la acusación mantiene la presión sobre el caso y deja abierta la discusión sobre la responsabilidad del influencer en los hechos.