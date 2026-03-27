Reniec lanza megacampaña de DNI GRATIS el 31 de marzo y 1 de abril: ¿Quiénes se verán beneficiados?

27/03/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

El Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (Reniec) realizará una megacampaña del DNI gratis los días 31 de marzo y 1 de abril de 2026. Conoce quiénes se verán beneficiados con esta iniciativa que busca cerrar las brechas de indocumentación en las poblaciones más vulnerables.

DNI gratis: Detalles de la megacampaña del Reniec

Reniec mantiene vigente una campaña que permite tramitar el DNI electrónico a un precio reducido de S/30 con el objetivo de que los ciudadanos actualicen sus datos con miras a las Elecciones Generales 2026. El beneficio está dirigido a mayores de 17 años, pero estará disponible solo por tiempo limitado: hasta el 12 de abril.

Sin embargo, en medio de esa noticia, surge otra que beneficiará a varias personas. Pues bien, se dio a conocer que el Reniec realizará una megacampaña gratuita de documentación para facilitar el acceso al DNI sin costo alguno en una determinada región del país, promoviendo así su inclusión social y el ejercicio pleno de sus derechos. La jornada se llevará a cabo los días martes 31 de marzo y miércoles 1 de abril.

Esta iniciativa está orientada a cerrar brechas de indocumentación y garantizar que más peruanos accedan a servicios esenciales del Estado, programas sociales, atención en salud y participación electoral.

Iniciatiava del Reniec en Cusco.

¿Quiénes se verán beneficiados del DNI gratis?

La megacampaña del DNI gratis se realizará en la ciudad de Cusco el 31 de marzo y el 1 de abril, precisamente en la Plaza Santiago, ubicada en el distrito de Santiago, desde las 8:45 a.m. hasta las 3:00 p.m., por lo que se recomienda llegar temprano debido a la alta demanda esperada.

Quienes se verán beneficiados con esta iniciativa son los menores de edad de 0 a 17 años, adultos mayores desde los 60 años, así como personas mayores de edad en situación de pobreza o pobreza extrema que cuenten con la Constancia del Sistema de Focalización de Hogares (SISFOH).

También se beneficiará a los siguientes ciudadanos:

Mayores de edad que decidan registrar de forma afirmativa su voluntad de ser donantes de órganos y tejidos con fines de trasplante o injerto después de su fallecimiento.

Trámites disponibles en megacampaña en Cusco

Se reveló que los beneficiarios en Cusco podrán realizar de manera gratuita diversos trámites entre ellos:

Renovación del DNI.

Duplicado del DNI.

Actualización de imágenes (fotografía) gratis.

Rectificación de datos.

Finalmente, se informó que el 1 de abril, en la ciudad del Cusco, se llevará a cabo el II Simulacro del Padrón Electoral en el contexto de las Elecciones Regionales y Municipales 2026, programadas para el 4 de octubre.

Reniec reafirma así su compromiso de acercar el derecho a la identidad a todos los ciudadanos, fortaleciendo su presencia en territorio y contribuyendo al desarrollo social del país, a través de la megacampaña del DNI gratis en Cusco el 31 de marzo y el 1 de abril.