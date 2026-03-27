Municipalidad de Magdalena celebra anulación de 56 mil papeletas "irregulares" y arremete contra la MML

27/03/2026 / Exitosa Noticias / Política

La Municipalidad de Magdalena del Mar saludó la decisión del SAT de Lima de anular más de 56 mil papeletas "irregulares" y rechaza afirmaciones de la Municipalidad Metropolitana de Lima.

Magdalena se pronuncia

Luego de que la MML informara que más 56 mil papeletas de tránsito serán anuladas por el SAT Lima luego de una revisión técnica que detectó una emisión irregular. Ante ello, la Municipalidad de Magdalena publicó un pronunciamiento en el que saludaba la decisión.

"La Municipalidad de Magdalena del Mar expresa su satisfacción por la anulación de más de 56 mil papeletas impuestas de manera irregular por Lima Metropolitana, tras los reclamos y evidencias presentadas por nuestra entidad", manifestaron.

Como se recuerda la MML deslindó de lo sucedido y responsabilizó administrativamente a Magdalena al indicar que gestionaron el sistema cuestionado. En ese sentido, el municipio distrital respondió rechazando las afirmaciones de la comuna edil.

"Sin embargo, rechazamos las falsas afirmaciones de la Municipalidad Metropolitana de Lima que buscan deslindar su responsabilidad. Finalmente, reafirmamos nuestro compromiso de seguir defendiendo los derechos de los ciudadanos afectados y de evitar futuras prácticas abusivas", expresaron.

Comunicado previo de la MML

La MML informó que el análisis que determinó la nulidad de más 56 mil papeletas se da tras un informe técnico elaborado por la Gerencia de Movilidad Urbana, que se remitió al Servicio de Administración Tributaria (SAT). El documento concluía que las evidencias presentadas no cumplieron condiciones técnicas ni procedimentales.

La papeletas no se ajustaban a la normativa vigente, teniendo un impacto directo en miles de vecinos. Con la anulación de multas se intenta corregir un posible abuso en la aplicación de sanciones de tránsito y garantiza el respeto al debido proceso.

La comuna edil metropolitana afirmó que "las evidencias enviadas por la Municipalidad de Magdalena del Mar NO tomaron en cuenta las condiciones técnicas y procedimentales correspondientes", ello fue clave para sustentar la anulación de multas.

El informe también permitió establecer que los registros no cumplían estándares mínimos exigidos, lo que debilitaba la validez de las infracciones. En ese contexto, el SAT actuará conforme a sus competencias para formalizar la nulidad.

Asimismo, se indicó que el proceso incluirá la actualización de la información vinculada a cada caso. Esto permitirá que los conductores no se vean perjudicados por sanciones que no cumplen con los requisitos legales establecidos.

Es por ello que la Municipalidad de Magdalena del Mar saludó la anulación de más de 56 mil papeletas y rechazaron que la MML deslinde de su responsabilidad.