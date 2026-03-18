Víctor Revoredo lamentó triple crimen de chofer de 'Los Rojitos' y dos pasajeras en SJM: "Nos duele a todos"

18/03/2026 / Exitosa Noticias / Policial

El general de la Policía Nacional del Perú (PNP), Víctor Revoredo, se pronunció sobre el reciente ataque armado contra una combi de la empresa conocida como 'Los Rojitos', el cual dejó al conductor y dos pasajeras fallecidas. Según Revoredo, este hecho enluta a toda la ciudadanía.

Revoredo expresó su lamento

Mediante declaraciones a los medios de comunicación desde el Callao, el jefe de la Dirección de Investigación Criminal (Dirincri) no dudó en expresar su lamento sobre este acto criminal que, refleja el aumento de inseguridad ciudadana en la capital.

"El triple hecho que ocurrió el día de ayer, que nos duele a todos, es uno de nuestros hermanos transportistas (...) Ténganlo por seguro, con la objetividad de la intervención que hemos tenido, ", dijo a la prensa, este miércoles 18 de marzo.

Es así que, Revoredo precisó que los agentes de la Policía Nacional continuarán realizando operativos para dar con la captura de sujetos responsables de actos criminales que día a día se reportan en distintos distritos; ello se debe al incremento del delito de extorsión, especialmente a empresas de transporte público, comerciantes, y otros rubros.

Resaltó operativos policiales

Además, resaltó la captura de presuntos integrantes de la banda criminal denominada 'Los Mexicanos', la cual se llevó a cabo el último martes en el Callao. Según precisó Revoredo, a ello, se le suma la detención de cinco sujetos, supuestos miembros de 'Los Malditos del Centenario', que también operarían en el primer puerto.

De acuerdo a la información policial, actualmente existe un sicariato atípico, en donde las bandas quitan a sus "rivales" para controlar las zonas de operaciones. Los adolescentes son llevados para comprar ropa nueva a cambios de ejecutar a transportistas. "Este es el ecosistema que tenemos", precisó.

'Los Rojitos' paralizan labores

Cabe mencionar que, la noche de este martes 17 de marzo en San Juan de Miraflores. Sobre la avenida Miguel Iglesias, un sujeto se acercó hasta una combi de la empresa 'Los Rojitos' y le disparó sin reparo alguno quitándole la vida a su conductor y a dos pasajeras a bordo de la unidad.

El chofer fue identificado como Jorge Luis Félix Vargas de solo 22 años quien laboraba en esta línea para pagar sus estudios. Lamentablemente su destino se truncó tras esta lamentable situación. Como era de esperarse, el resto de sus compañeros paralizó sus labores este miércoles 18 a modo de protesta por la desidia de las autoridades.

En conclusión, el general PNP Víctor Revoredo ha ratificado el compromiso de las autoridades en dar con la captura de los responsables de los últimos atentados contra empresas de transporte. El último caso fue el ataque armado contra una combi de 'Los Rojitos' en SJM.