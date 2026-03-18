RADIO EXITOSA 95.5 FM EN VIVO
6.1 HDPODCAST
Más
Actualidad
Lamentable

PNP inicia investigación contra efectivos que protagonizan video íntimo al interior de dependencia policial

A través de la Inspectoría General, la PNP señaló que ya se iniciaron las investigaciones contra los efectivos implicados en un video que ha circulado en redes en las últimas horas.

PNP anunció investigación contra efectivos que protagonizan polémico video.
PNP anunció investigación contra efectivos que protagonizan polémico video. (Andina)

18/03/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad / Actualizado al 18/03/2026

Síguenos en Google News Google News

En las últimas horas, un video se ha convertido en viral en las redes sociales donde se observa a dos agentes de la PNP cometiendo una grave falta a la institución. Este clip muestra como los efectivos estarían sosteniendo relaciones íntimas al interior de una dependencia policial portando el uniforme.

PNP inicia investigación contra efectivos que protagonizan video íntimo

Las hechos habrían ocurrido dentro de las instalaciones de la Unidad Histórica de la Policía Montada Potao en el Rímac. Como era de esperarse, las redes sociales de la entidad se pronunciaron sobre esta lamentable situación anunciando el inicio de las investigaciones para esclarecer los hechos.

En su pronunciamiento se indica que la Inspectoría General de la Policía Nacional del Perú será la encargada de llevar adelante las indagaciones de rigor de acuerdo al procedimiento establecido por la entidad.

"Sobre la difusión de un video que involucra a personal policial en hechos ocurridos dentro de instalaciones policiales, se comunica que Inspectoría General de la PNP ha dispuesto el inicio del procedimiento administrativo disciplinario correspondiente, conforme al marco normativo vigente", indicaron.

Víctor Revoredo lamentó triple crimen de chofer de 'Los Rojitos' y dos pasajeras en SJM: "Nos duele a todos"
Lee también

Víctor Revoredo lamentó triple crimen de chofer de 'Los Rojitos' y dos pasajeras en SJM: "Nos duele a todos"

En esa misma línea, la Policía lamentó lo sucedido y dejó en claro que se trataría de hechos graves ya que no solo se dan al interior de sus instalaciones, sino que deja mal su imagen ante la opinión pública.

"De acuerdo con las actuaciones preliminares, los hechos materia de investigación constituirían faltas de naturaleza muy grave, al comprometer los bienes jurídicos institucionales, la imagen de la Policía Nacional del Perú y el adecuado desarrollo del procedimiento administrativo disciplinario", añadieron.

Reafirma su compromiso con la ética

En la parte final de su comunicado, las fuerzas del orden dejan en claro su compromiso con la ética, además de garantizar que tomarán las acciones que sean necesarias para castigar este hecho que ha dado que hablar.

Madre de chofer de 'Los Rojitos' asesinado pide al presidente: "Que paguen con todo el peso de la ley"
Lee también

Madre de chofer de 'Los Rojitos' asesinado pide al presidente: "Que paguen con todo el peso de la ley"

"La Policía Nacional de todos los peruanos reafirma su estricto compromiso con la legalidad, la disciplina y la ética en el ejercicio de la función policial, garantizando la adopción de las medidas que correspondan conforme a ley", finalizaron.

En resumen, la Policía Nacional del Perú se pronunció en sus redes sociales sobre el video que se ha vuelo viral donde se observa a dos efectivos sosteniendo relaciones íntimas al interior de una dependencia policial. Según indicaron, investigarán a través de la Inspectoría General hasta esclarecer por completo los hechos que dañan su imagen ante la opinión pública.

Temas relacionados Inspectoría General PNP Policía Nacional del Perú Redes Sociales video viral

Siga leyendo

Seguir leyendo

Últimas noticias
SIGUIENTE NOTA