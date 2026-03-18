PNP inicia investigación contra efectivos que protagonizan video íntimo al interior de dependencia policial

18/03/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

En las últimas horas, un video se ha convertido en viral en las redes sociales donde se observa a dos agentes de la PNP cometiendo una grave falta a la institución. Este clip muestra como los efectivos estarían sosteniendo relaciones íntimas al interior de una dependencia policial portando el uniforme.

PNP inicia investigación contra efectivos que protagonizan video íntimo

Las hechos habrían ocurrido dentro de las instalaciones de la Unidad Histórica de la Policía Montada Potao en el Rímac. Como era de esperarse, las redes sociales de la entidad se pronunciaron sobre esta lamentable situación anunciando el inicio de las investigaciones para esclarecer los hechos.

En su pronunciamiento se indica que la Inspectoría General de la Policía Nacional del Perú será la encargada de llevar adelante las indagaciones de rigor de acuerdo al procedimiento establecido por la entidad.

"Sobre la difusión de un video que involucra a personal policial en hechos ocurridos dentro de instalaciones policiales, se comunica que Inspectoría General de la PNP ha dispuesto el inicio del procedimiento administrativo disciplinario correspondiente, conforme al marco normativo vigente", indicaron.

🚨 #PNPInforma | Sobre la difusión de un video que involucra a personal policial en hechos ocurridos dentro de instalaciones policiales, se comunica que Inspectoría General de la PNP ha dispuesto el inicio del procedimiento administrativo disciplinario correspondiente, conforme... pic.twitter.com/JHTp9AfQ9P — Policía Nacional del Perú (@PoliciaPeru) March 18, 2026

En esa misma línea, la Policía lamentó lo sucedido y dejó en claro que se trataría de hechos graves ya que no solo se dan al interior de sus instalaciones, sino que deja mal su imagen ante la opinión pública.

"De acuerdo con las actuaciones preliminares, los hechos materia de investigación constituirían faltas de naturaleza muy grave, al comprometer los bienes jurídicos institucionales, la imagen de la Policía Nacional del Perú y el adecuado desarrollo del procedimiento administrativo disciplinario", añadieron.

Reafirma su compromiso con la ética

En la parte final de su comunicado, las fuerzas del orden dejan en claro su compromiso con la ética, además de garantizar que tomarán las acciones que sean necesarias para castigar este hecho que ha dado que hablar.

"La Policía Nacional de todos los peruanos reafirma su estricto compromiso con la legalidad, la disciplina y la ética en el ejercicio de la función policial, garantizando la adopción de las medidas que correspondan conforme a ley", finalizaron.

En resumen, la Policía Nacional del Perú se pronunció en sus redes sociales sobre el video que se ha vuelo viral donde se observa a dos efectivos sosteniendo relaciones íntimas al interior de una dependencia policial. Según indicaron, investigarán a través de la Inspectoría General hasta esclarecer por completo los hechos que dañan su imagen ante la opinión pública.