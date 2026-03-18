Corte de agua el jueves 19 de marzo: ¿Qué distritos de Lima se verán afectados, según Sedapal?

18/03/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

Hasta 8 horas sin agua el jueves 19 de marzo. El Servicio de Agua Potable y Alcantarillado de Lima (Sedapal) confirmó que habrá un nuevo corte del servicio en algunos distritos de Lima Metropolitana: Conoce qué zonas se verán afectadas y el motivo detrás de la medida.

Motivo del corte de agua el 19 de marzo

A través de su canal de difusión de WhatsApp, la empresa estatal Sedapal reveló que ejecutará una nueva jornada de la interrupción del recurso hídrico en algunas zonas de la capital debido a trabajos de mantenimiento, empalmes en la red, limpieza de reservorios, reparación de tuberías y otras acciones más con el fin de seguir garantizando un servicio de calidad en los hogares de sus usuarios.

Las suspensiones afectarán a diversos sectores en horarios diferenciados, por lo que se recomienda a la ciudadanía almacenar agua con antelación y así poder aminorar el impacto de la restricción del servicio de agua potable este jueves 19 de marzo.

Sedapal también da a conocer que, en caso de que el servicio no se vea restablecido en el horario indicado en su portal oficial, el usuario de las zonas afectadas puede comunicarse al Aquafono (01) 317-8000, teniendo el número de su suministro a la mano para saber el motivo de por qué aún no vuelve el agua en su hogar.

Distritos afectados y horarios de Sedapal

Según los reportes oficiales de Sedapal, hasta el cierre de esta nota de Exitosa, se reveló que el corte de agua el 19 de marzo afectará a un distrito de Lima Norte. ¡Toma tus precauciones!

En Independencia

Zonas afectadas: A.H. 18 de Enero, A.H. 12 de Febrero, A.H. 20 de Octubre, A.H. 19 de Setiembre, A.H. V.H. Incas, A.H. Valle Sagrado de los Incas II etapa, U. Popular Tahuantinsuyo. A.H. 5 de Abril, A.H. Carmen Alto, A.H. 12 de Febrero, A.H. 12 de Febrero II etapa Ampliación, A.H. 27 de Marzo, A.H. 27 de Marzo Ampliación, A.H. Leoncio Prado, A.H. Leoncio Prado Ampliación, A.H. Sr. de los Milagros , A.H. Valle Cruz de Mayo, A.H. Valle Sagrado de los Incas II y III etapa, A.H. Valle Young, P.J. Carmen Alto.

afectadas: A.H. 18 de Enero, A.H. 12 de Febrero, A.H. 20 de Octubre, A.H. 19 de Setiembre, A.H. V.H. Incas, A.H. Valle Sagrado de los Incas II etapa, U. Popular Tahuantinsuyo. A.H. 5 de Abril, A.H. 12 de Febrero, A.H. 12 de Febrero II etapa Ampliación, A.H. 27 de Marzo, A.H. 27 de Marzo Ampliación, A.H. Leoncio Prado, A.H. Leoncio Prado Ampliación, , A.H. Valle Cruz de Mayo, A.H. Valle Sagrado de los Incas II y III etapa, A.H. Valle Young, P.J. Carmen Alto. Horario del corte: Desde las 12 m. hasta las 8:00 p.m.

del corte: Desde las 12 m. hasta las 8:00 p.m. Motivo de suspensión: Limpieza de reservorio.

Sector 336.

Recomendaciones ante un corte de agua

Reserva de agua temprano: Llena el recurso hídrico en recipientes limpios con tapa.

temprano: Llena el recurso hídrico en recipientes limpios con tapa. Cargas controladas : No bajes la palanca innecesariamente.

: No bajes la palanca innecesariamente. Separa el agua para consumo y para uso doméstico. Calcula la cantidad necesaria .

. Cierra la llave general: Esto evita que, al regresar el agua, entre aire o sedimentos a tus tuberías, y previene fugas si dejaste algún grifo abierto por descuido.

Esto evita que, al regresar el agua, entre aire o sedimentos a tus tuberías, y previene fugas si dejaste algún grifo abierto por descuido. Siempre mantente informado a través de los canales oficiales de Sedapal para conocer la duración exacta del corte o si habrá cambios en la programación.

Sedapal confirma así que habrá un nuevo corte de agua el jueves 19 de marzo en un distrito de Lima, por lo cual exhorta a los usuarios a tomar medidas previsionales para aminorar el impacto de la suspensión del servicio de forma temporal.