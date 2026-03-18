Avizora su regreso
18/03/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad / Actualizado al 18/03/2026
En diálogo exclusivo con Exitosa, la electa decana del Colegio de Abogados de Lima (CAL), Delia Espinoza, afirma que se encuentra "totalmente segura" de que retornará a la Fiscalía de la Nación.
Delia Espinoza se encuentra totalmente de su retorno a la Fiscalía de la Nación
En entrevista con Nicolás Lúcar, la también abogada de profesión reveló estar segura de que en algún momento retornará a la Fiscalía de la Nación, pero que ello tomará aún tiempo.
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