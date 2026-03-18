Tragedia en Puente Piedra: Madre de familia ciclista falleció tras ser atropellada por bus de transporte público

18/03/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

En el distrito de Punete Piedra se registró una tragedia luego de que una madre de familia ciclista falleció tras ser atropellada por un bus de transporte público. La víctima se desplazaba en su bicicleta rumbo a comprar los útiles escolares de su menor hijo.

Ciclista fallece en Puente Piedra tras ser atropellada por bus de transporte público

Una mujer identificada como Florimida Reyes Gabriel fue atropellada por un bus de transporte público de la empresa Nuevo Perú, en el cruce de la calle Dos de Mayo y la avenida Puente Piedra, en el mencionado distrito limeño.

La víctima de 47 años se desplazaba por la zona urbana de la jurisdicción a bordo de su bicicleta rumbo a comprar los útiles escolares de su menor hijo, cuando de pronto fue embestida por el vehículo de gran tamaño que ocasionó que cayera sobre el asfalto y de manera inmediata falleció.

Por su parte, la Policía Nacional del Perú (PNP), los peritos de Criminalística se apersonaron al lugar de los hechos para proceder con el levantamiento del cadáver e iniciar las investagaciones de acuerdo a ley.

En tanto, el conductor de la unidad móvil fue intervenido para que pueda determinarse su responsabilidad en el fallecimiento de Florimida Reyes Gabriel, en un suceso que ha causado conmoción a los transeúntes y residentes de la zona.

Los familiares de la víctima se pronuncian

Los deudos de la mujer fallecida exigieron a las autoridades policiales a que se lleve a cabo la investigación exhaustiva y que este caso no quede impune ante la sensible pérdida de su familiar, en medio de una escena de dolor.

Hay que mencionar que el cuerpo de la madre de familia atropellada permaneció varios minutos sobre el pavimento mientras los efectivos de la comisaría del sector procedieron a acordanar la zona para facilitar las pesquisas. La presencia de sus familiares ayudó para poder identificar a la occisa ante las autoridades.

En tanto, vecinos así como ciclistas locales denunciaron que en la zona hay falta de señalización y que el comportamiento de algunos choferes ponen en riesgo a las personas que se transportan por ejemplo en bicicleta.

Como vemos, un lamentable hecho se registró en el distrito de Puente Piedra, en donde una madre de familia falleció luego de ser atropellada por un bus de transporte público de la empresa Nuevo Perú, exactamente en el cruce de la calle Dos de Mayo y la avenida Puente Piedra.