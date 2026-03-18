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Corte de luz en Lima y Callao el 19 de marzo: Distritos afectados con la suspensión del servicio eléctrico

¡Prepárate! Anuncian corte de luz programado para el jueves 19 de marzo en distritos de Lima y Callao. Conoce la lista de las zonas que se verán afectadas con la suspensión temporal del servicio.

Corte de luz en Lima y Callao.
Corte de luz en Lima y Callao. (Composición Exitosa)

18/03/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad / Actualizado al 18/03/2026

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Nuevo corte de luz en Lima y Callao. A través de su portal oficial, Pluz Energía dio a conocer qué distritos se verán afectados con la suspensión temporal del servicio eléctrico programado para el jueves 19 de marzo. 

Motivo del corte de luz el 19 de marzo

Si pensabas realizar trabajo remoto o hacer uso de algún electrodoméstico en casa este jueves 19 de marzo, ten en cuenta el cronograma establecido por Pluz Energía de una nueva jornada de cortes de luz. De acuerdo a su comunicado, la restricción temporal del servicio se deberá a trabajos de mantenimiento y mejora de la red para evitar averías futuras e inconvenientes a los usuarios. 

En ese marco, hizo un llamado a los vecinos de las zonas que no contarán con electricidad en esa fecha y horarios específicos a tomar medidas previsionales.

Distritos afectados con el corte de luz

El jueves 19 de marzo, la paralización del servicio de energía eléctrica se dará en las siguientes zonas del país. ¡Toma nota!:

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  • Zonas afectadas: Jr. Apurímac cdras. 3, 4, 5, Jr. Roosevelt cdras. 2, 3, Jr. Pachitea cdra. 3, Jr. Sandía cdra. 1, Jr. Bambas cdras. 4, 5, Jr. Cotabambas cdra. 2, Jr. Puno cdras. 3, 4, Jr. Lampa cdras. 8, 9, 10, 11, Av. Nicolás de Piérola cdras. 11, 12, 13, Jr. Lino Cornejo cdra. 2, Jr. Azángaro cdras. 7, 8, 9, 10, Jr. Colmena cdra. 11.
  • Horario del corte: Desde las 00:00 hasta las 8:00 a.m.

En Comas

  • Áreas afectadas: Psje. 9 de Octubre cdras. 1, 2, 3, Av. Arnaldo Marquez cdras. 2, 3, 4, 5, 6, A.H. Collique Mzs. 55, 57, 64, 66, 67, 68, 68C, 68D, 82, 83C, 83D, 83E, 84B, 84D, 84E, 84F, 84I, 84K, 84L, 87, 89, 97A, 97B, Jr. Áncash cdras. 4, 5, 6, Av. Julio C. Tello cdras. 1, 3, Av. Revolución cdras. 14, 15, 16, 17, 18, Av. Santa Rosa cdras. 7, 8, 9, 10, 11, Jr. Bernardo Alcedo cdras. 2, 3, 4, 5, 6, Jr. Cerro de Pasco cdras. 2, 4, 5, Jr. César Vallejo cdra. 1, Jr. José Santos Chocano cdras. 1, 2, 3, 4, Jr. Ricardo Palma cdras. 1, 2, Jr. Chiclayo cdra. 1, psje. Yungay cdras. 1, 2, A.H. Permanente a la Agup. de Fam. Los Sauces Mz. C1, A.H. Los Sauces Mz. A, B, Jr. Hipólito Unanue cdras. 1, 4, 5, Jr. Pachacútec cdras. 2, 4, A.H. III Zona de Collique Mzs. A, B, C, A.H. Los Jardines Mz. A, A.H. Milagro de Jesús Amp. Comité 33 III zona Collique Mzs. J9, J10, J11, J12, J13, P.J. Collique 5ta zona Mzs. A, C1, D1, E1, E2, E3, F, G1, J, K, LL, O, P, P.J. Collique 3ra zona Mzs. 56G, 68A, 76, 83A, 84C,84E, 84F, 84H, A, B, C, D, E. 
  • Hora de suspensión: Desde las 8:30 a.m. hasta las 6:30 p.m.

 En Puente Piedra

  • Zonas afectadas desde las 8:30 a.m. hasta las 6:30 p.m.: Urb. La Ribera del río Chillón Mzs. A, B, C, CH, D, E, F, G, H, I, J, K, L, LL, M, N, O, P, Q, S, T, U, V, W. 

Otras zonas que no tendrán luz

También se efectuará el corte de agua en distritos de Los Olivos, San Martín de Porres, Pueblo Libre, San Juan de Lurigancho, Arica, Huacho, y Callao, tal como se detalla en la siguiente imagen:

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Es así como Pluz Energía anunció en sus canales oficiales que habrá un nuevo corte de luz en al menos 10 distritos el jueves 19 de marzo, por lo que recomienda tomar precauciones.

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