L1 MAX saca a la luz imágenes nunca antes vistas del presunto racismo en el Monumental

18/03/2026 / Exitosa Noticias / Deportes

Tras la polémica generada en el partido Universitario de Deportes vs UTC de Cajamarca, L1 MAX decidió mostrar imágenes nunca antes vistas que captan el presunto racismo en la tribuna sur del estadio Monumental, , dirigido directamente contra Ángelo Campos y Piero Serra.

Así se vivió el polémico momento en el Monumental

El último partido de Universitario frente a UTC dejó mucho más que goles y emoción. Según el informe de Michael Espinoza, árbitro del encuentro, un grupo de hinchas en la tribuna sur habría realizado actos de presunto racismo.

¿QUÉ PASO EN EL ESTADIO MONUMENTAL? 📺



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Para mostrar con detalle lo ocurrido, L1 MAX compartió en su programa L1 Radio imágenes exclusivas a ras de cancha, donde se aprecia la reacción de los jugadores Ángelo Campos y Piero Serra frente a los gritos y gestos de los hinchas.

En el vídeo, se escucha a Ángelo Campos comentarle al árbitro: "Dicen uh, uh, uh, no seas malo", mientras Piero Serra también participa de la conversación.

Michael Espinoza asegura que en ese momento activó el protocolo antirracismo y los jugadores Álex Valera y Horacio Calcaterra intentaron calmar a la tribuna, mientras José Rivera también pedía tranquilidad.

Aunque en el material no se logra escuchar un insulto racista de forma explícita, la tensión y el impacto fueron evidentes para los protagonistas en cancha.

Universitario niega actos racistas en el Monumental

Frente a la difusión de estos vídeos, Universitario ya tiene lista su estrategia. El club asegura que existen otros materiales de la tribuna sur donde no se aprecian insultos o gestos racistas, tal como coinciden Ángelo Campos, Piero Serra y el árbitro Michael Espinoza.

Por su parte, L1 MAX enfatizó que el material audiovisual compartido no fue editado, por lo que se muestra la situación tal cual ocurrió, dejando que los hinchas puedan formarse su propio juicio.

Informe arbitral confirma presunto acto racista

En el informe oficial de Michael Espinoza, se detalla que los jugadores solicitaron su intervención tras escuchar sonidos onomatopéyicos que imitaban monos desde la tribuna sur.

"Procedí a mirar a dicho sector de la tribuna por pedido de ellos y, efectivamente, logré escuchar a un grupo de personas que gritaban... haciendo el sonido característico que hacen los monos", expresó el árbitro.

Así, L1 MAX sacó a la luz imágenes inéditas del presunto racismo en el estadio Monumental, mostrando cómo los gritos de la tribuna sur impactaron a Ángelo Campos, Piero Serra e incluso fueron percibidos por el árbitro Michael Espinoza.