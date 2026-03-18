Delia Espinoza sobre demanda de Vladimir Cerrón: "No tiene que saltarse la valla para irse de frente al TC"

18/03/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

En diálogo con Exitosa, la recién electa decana del Colegio de Abogados de Lima, Delia Espinoza, se refirió al habeas corpus de Vladimir Cerrón en el Tribunal Constitucional y cuestionó que no haya culminado los procesos judiciales y haya ido directamente al máximo intérprete de la Constitución.

Critica priorización de caso de Cerrón

En entrevista con Nicolás Lúcar para Hablemos Claro, Espinoza cuestionó al TC por atender casos que no han terminado los procesos judiciales por encima de aquellos que esperan años y hasta la fecha no son atendidos.

"La vulneración de derechos también se puede dar, si, ciertamente a nivel del Poder Judicial, pero el juez es de garantías, el juez tiene la autoridad constitucional de poder corregir o de poder cautelar los derechos que se estén vulnerando de determinado procesado. Entonces, no tiene que saltarse la valla para irse de frente al Tribunal Constitucional y sobre todo saltarse la vaya del orden de atención de casos", expresó.

En ese sentido criticó que el caso de Cerrón, que a penas entró en enero del 2026 al TC haya sido priorizado y visto antes que aquellos que están pendientes desde 2025. Sumado a ello, cuestionó que priorizaran el caso por ser un tema político: "¿Esa es prioridad? Creo que no", y consideró que lo que viene sucediendo es un maltrato.

Salida de la Fiscalía de la Nación

Espinoza también se refirió a su salida como fiscal de la Nación y consideró que su retiro del cargo se dio por ser una persona incómoda por haber realizado su trabajo "aplicando la ley y la constitución" a los altos funcionarios del Gobierno, como presidentes, ministros y hasta congresistas.

"Yo he tenido si, cientos de investigaciones, pero no porque yo las haya iniciado porque se me ha ocurrido, si no que vienen, así como su público escucha, también conocen o creen que hay delitos en estas personas que he mencionado. La gran mayoría, casi todas, son denuncias de ciudadanos, yo no las puedo guardar, encarpetar, esconder o quemar, desaparecer, no", detalló.

Como se recuerda, el Congreso inhabilitó a Espinoza por 10 años para ejercer cargo público por aplicar un reglamento que contravenía una ley. En esa línea, consideró que los congresistas se molestaron con ella por las denuncias constitucionales presentadas, algunas en contra de legisladores.

Respecto a la destitución como fiscal suprema de parte de la Junta Nacional de Justicia, señaló que la decisión genera una infracción en la Constitución y es un abuso de autoridad.

Delia Espinoza, electa decana del Colegio de Abogados de Lima, cuestionó que Vladimir Cerrón no haya culminado los procesos judiciales para ir directamente al Tribunal Constitucional para que le resuelvan su caso y recupere su libertad.