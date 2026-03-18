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Una madre devastada

Madre de chofer de 'Los Rojitos' asesinado pide al presidente: "Que paguen con todo el peso de la ley"

La madre del chofer de 'Los Rojitos' asesinado pidió al presidente todo el peso de la ley para los culpables del crimen contra su hijo. Además, cuestionó el abandono de las autoridades a la población.

Madre de chofer asesinado pide al presidente justicia
Madre de chofer asesinado pide al presidente justicia (Composición Exitosa)

18/03/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad / Actualizado al 18/03/2026

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En diálogo con Exitosa, la señora Marlene, madre de Jorge Luis Felix Vargas, quien fue asesinado cuando conducía una unidad de 'Los Rojitos', pidió al presidente José Balcázar justicia por la muerte de su hijo. 

Ninguna autoridad se ha comunicado

Tras el crimen que enlutó a tres familias el último martes 17 de marzo, la madre de una de las víctimas dio a conocer que hasta el momento ni la PNP ni miembros del Gobierno se han comunicado para hablar sobre lo ocurrido. 

"Solo pido justicia, solo pido a las autoridades que no se olviden de mi, de mi hijo mayor, yo no tengo más hijos solo tengo dos y él era todo para mi", señaló en entrevista con Nicolás Lúcar para Hablemos Claro. 

Asimismo, aprovechó en enviarle un mensaje al presidente José María Balcázar y a todas las autoridades que pueden tomar cartas en cuanto a este crimen y similares generados por la extorsión.

"Tiene que haber justicia, tiene que haber cadena perpetua, ¿Dónde está el Congreso? se ha olvidado de nosotros, ¿Dónde está el país? ¿Dónde está el Gobierno? ¿Dónde está todo el mundo? nos han olvidado. Esta vez es mi hijo y así como mi hijo hay muchos que están muriendo y eso me duele en el alma. Yo le pido al presidente que ponga toda la ley del mundo, porque esto no va a parar si nosotros no hacemos nada", expresó. 

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Además, reveló que tras el ataque, su hijo permaneció con vida, sin embargo, los policías presentes no hicieron lo necesario para trasladarlo, sino que al llegar ella con familiares lo llevaron a un hospital, pero lamentablemente ya era tarde. 

"Por qué si pasan esos casos, por qué no la comisaría, las autoridades ayudan. ¿Por qué lo miran desangrándose? ¿ ¿Por qué lo ven así? Lo abandonaron a mi hijo y se murió, me lo quitaron, me quitaron mi vida entera", manifestó. 

Ataque 

El atentado en contra de la combi 'Los Rojitos' quedó completamente registrado por una cámara de seguridad ubicada en la avenida Miguel Iglesias, cerca del paradero Arco Alemana; lugar que captó al sujeto armado.

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En el video se observa que alrededor de las 6:20 p.m. el criminal se aproximó hacia el vehículo desde un extremo de la avenida portando una casaca de color negro y pantalón de color claro. Una vez frente a frente a la combi dispara a quemarropa contra el conductor de 22 años y dos víctimas más.

Es por ello, que la madre de Jorge Luis Felix Vargas, quien fue asesinado cuando conducía una combi de 'Los Rojitos', exigió justicia al presidente y que se tomen medidas ante la criminalidad que enluta a muchas familias día a día. 

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