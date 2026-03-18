José Balcázar lamenta muerte de chofer de 'Los Rojitos' en SJM: "Tenemos que cambiar el país"

18/03/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

En diálogo exclusivo con Exitosa, el presidente de la República, José María Balcázar, se pronunció sobre el lamentable asesinato de un conductor de la empresa 'Los Rojitos', y dos pasajeras, tras el ataque a balazos de un sicario en San Juan de Miraflores.

José Balcázar lamenta muerte de conductor en SJM

El jefe de Estado lamentó esta nueva víctima del transporte público asegurando que forma parte de una crisis social que se ha venido gestando dentro de la democracia desde hace años. Según manifestó, la ola de inseguridad se ha mantenido también por la desidia de anteriores gobiernos.

"Lamentamos su muerte, es una víctima más de la democracia formal que por años ha venido postergando a las clases populares. Esta ola de delincuentes es parte de, no todo, de esa crisis que hemos mantenido", inició.

Además, José Balcázar dejó en claro que el país se encuentra claramente dividido por gestiones que se han olvidado de las clases menos favorecidas. Siguiendo con su relato, el presidente indicó que la delincuencia encuentra a sus réditos en la pobreza ya que las élites se olvidaron del resto del país y solo se concentraron en la capital.

🔴🔵🚨#LOÚLTIMO | En declaraciones para Exitosa, el presidente José Balcázar lamentó la muerte del chofer de 'Los Rojitos', señalando que "es una víctima más dentro de la democracia formal" que por años ha dejado de lado a las clases populares.



📻 95.5 FM

📡 6.1 señal digital... pic.twitter.com/95VY8p4xcK — Exitosa Noticias (@exitosape) March 18, 2026

"Un país dividido, no gobernado desde las bases como en el sur que nunca fue incluido. Todas esas quejas y ese resentimiento muchas veces encuentran caldo de cultivo en la pobreza. No digo que es la única causa, pero hay que tener en consideración de que se tiene que cambiar el país y de las élites que permanentemente que se han olvidado y han gobernado solamente Lima", añadió.

Cambio en el gabinete fue para reforzar la seguridad

En otro tema, el mandatario se refirió al cambio de Denisse Miralles de la presidencia de la PCM para el ingreso de Luis Arroyo. Pese a los rumores que dicen lo contrario, esta disposición obedece a la lucha contra la delincuencia ya que el nuevo gabinete contará con el respaldó de diferentes instituciones.

"Yo creo que la persona más indicada para poder comandar este tipo de estrategias, es el premier que acabo de [juramentar] y va a contar con el apoyo no solamente de la Policía Nacional, sino también de otros actores, por ejemplo de las Fuerzas Armadas, del Ministerio Público, de las universidades, de todos los entes que tienen que ver con esta lucha", finalizó.

En resumen, José María Balcázar lamentó el fallecimiento del chofer de la empresa 'Los Rojitos' asegurando que el país tiene que cambiar para poder combatir la ola de criminalidad que se vive.