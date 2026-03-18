Onelia Molina y su desgarrador pedido tras anunciar el FIN de su relación con Mario Irivarren

18/03/2026 / Exitosa Noticias / Espectáculos

Onelia Molina realizó un desgarrador pedido tras anunciar el fin de su relación con Mario Irivarren, quien fue captado en un yate rodeado de otras mujeres e incluso dando un "piquito" a una de ellas, en Argentina.

Onelia Molina tras ampay de Mario Irivarren:

Hace solo unos días, Onelia Molina y Mario Irivarren se lucían más enamorados que nunca; sin embargo, su romance se vio opacado por las comprometedoras imágenes que el programa 'Magaly TV: La Firme' sacó a la luz la noche del último martes 17 de marzo: la popular 'Calavera Coqueta' fue ampayada junto a varias mujeres en una fiesta privada en un yate con Said Palao y Patricio Parodi.

El escándalo en la farándula escaló más al ir avanzando los minutos de la nota televisiva, ya que se aprecia a Mario Irivarren muy cerca de una de las jóvenes y, aparentemente, según el enfoque del programa, dándole un "piquito" antes de lanzarse a nadar.

Esta escena habría desencadenado que Onelia no solo borrara las fotos que tenía junto a quien creía el amor de su vida, sino que también lanzara un contundente comunicado dando por terminada su relación sentimental con el exchico reality, alegando que "la decisión fue tomada después de hacerse públicos hechos cuyas explicaciones sobran".

Pedido de Onelia tras ruptura con Mario Irivarren

Como se recuerda, no es la primera vez que Onelia Molina trata de dar "vuelta a la página" a su historia de amor con Mario Irivarren, ya que hace casi un año tuvieron una crisis por el comportamiento de él en la boda de Alejandra Baigorria y Said por tratar de "cerrar el ciclo" con su ex Vania Bludau.

Pese a que, tras ese polémico escenario, la doctora de profesión decidió darle una nueva oportunidad a Mario, esta vez se mostró decidida a no seguir más con su romance. En medio de esa dura decisión lanzó un inesperado pedido que tomó por sorpresa a sus seguidores: respetar el difícil proceso que atraviesa.

"En estos momentos, únicamente deseo mi tranquilidad emocional para reencontrarme conmigo misma y enfocarme en mis proyectos personales y laborales. Con este comunicado doy por cerrada esta etapa de mi vida y agradezco, desde ya, que me permitan atravesar esta situación con mucha empatía y respeto", indicó en sus redes sociales.

Onelia confirma su separación con Mario Irivarren

Onelia Molina y su advertencia a Mario Irivarren

En medio de esta polémica, muchos recordaron que el pasado 12 de marzo, cinco días antes del ampay de Mario Irivarren, Onelia visitó el podcast 'La Manada' y lanzó una contundente advertencia para su ahora expareja: "Si él se va, ya no vuelve. Él ya tuvo todos sus strikes, ya no tiene uno más, ya no tiene oportunidades, esa fue su séptima vida, ya no hay más, no hay más...".

Pese a ello, la ruptura de Mario Irivarren y Onelia Molina no tardó en aparecer tras el ampay del exchico reality en una fiesta en yate junto a otras mujeres. La participante de 'EEG' hizo un inesperado pedido tras las comprometedoras imágenes.