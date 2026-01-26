Precio del dólar en Perú HOY, lunes 26 de enero: ¿Cuál es el tipo de cambio para la compra y venta?

26/01/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

Si estás pensando en realizar alguna transacción u operación con dólares en Perú, es ideal conocer cuál es su precio actual, en la jornada de este lunes, 26 de enero, y así evitar afectaciones a tu economía. Además, mantente informado sobre cómo cotiza el tipo de cambio.

¿Cuánto está el dólar este lunes 26?

El precio del dólar influye en la economía diaria de las personas y empresas en el país, por lo cual, identificar cuál es su comportamiento en Perú te permitirá anticiparte a los cambios y así tomar mejores decisiones de ahorro, inversión y consumo. Además, ten en cuenta que el valor de esta divisa varía por distintos factores, entre ellos:

Política monetaria de EE. UU. : Si la FED sube las tasas de interés, el dólar se fortalece porque atrae más inversiones.

: Si la FED sube las tasas de interés, el dólar se fortalece porque atrae más inversiones. Precio de las commodities como el cobre y el oro, que Perú exporta, puede generar ingresos en dólares y afectar el tipo de cambio.

como el cobre y el oro, que Perú exporta, puede generar ingresos en dólares y afectar el tipo de cambio. Factores políticos internos, como la inestabilidad o cambios de gobierno, también generan incertidumbre y pueden hacer que el dólar se aprecie.

como la inestabilidad o cambios de gobierno, también generan incertidumbre y pueden hacer que el dólar se aprecie. Intervención del BCRP: Puede intervenir comprando o vendiendo dólares para evitar cambios bruscos en el tipo de cambio.

Recuerda que la moneda estadounidense también influye en inversiones como acciones, fondos, bienes raíces y comercio internacional. Una entidad del Estado que te permite conocer diariamente el precio del dólar y su tipo de cambio es la Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria (SUNAT):

LUNES, 26 DE ENERO COMPRA VENTA S/ 3.349 S/ 3.359

El dólar en Perú inicia la semana con una leve variación, en comparación al último viernes, 23 de enero, donde la compra era de S/ 3.352 y S/ 3.360 para la venta.

Ten en cuenta que el tipo de cambio revelado por el organismo técnico especializado, adscrito al Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), no cambia durante los fines de semana y días feriados porque la entidad que fija los tipos de cambio no opera en esos días.

Tipo de cambio dólar paralelo

También debes tener en cuenta el precio del dólar 'Ocoña', también conocido como el 'dólar de la calle', que es uno de los más consultados en el país, especialmente por personas que buscan el mejor tipo de cambio en el mercado informal o paralelo. En ese marco, según el portal cuantoestaeldolar.pe, su cotización es la siguiente para este lunes:

Mercado paralelo (casas de cambio): compra S/ 3.345 | Venta S/ 3.360.

Precio del dólar Sunat y paralelo en Perú este 26 de enero.

¿Dónde consultar el tipo de cambio del dólar?

Si estás planeando cambiar dólares, es crucial que compartes el tipo de cambio ofrecido por distintas casas de cambio, bancos y plataformas digitales, ya que las tasas pueden variar por distintos factores en Perú. Además de consultar fuentes oficiales como la Sunat y el Banco Central de Reserva del Perú (BCRP), también puedes obtener información precisa y actualizada sobre la fluctuación de esta divisa en plataformas como:

El Banco de la Nación (BN).

(BN). Superintendencia de Banca, Seguros y AFP (SBS).

y AFP (SBS). Medios económicos confiables como Bloomberg y Reuters.

Estar informado sobre el precio del dólar en Perú te permite tomar decisiones acertadas y ahorrar dinero en cada transacción. Por ello se reveló su valor actual, de acuerdo a la página de la Sunat y el mercado paralelo.