Candidato presidencial Carlos Jaico anuncia construcción de Tren Trasandino en Cajamarca

23/01/2026 / Exitosa Noticias / Política

Carlos Jaico, candidato a la Presidencia de la República por el partido Perú Moderno, arribó a la ciudad de Cajamarca para el lanzamiento oficial de su campaña, generando gran expectativa entre ciudadanos, dirigentes sociales, emprendedores y jóvenes de la región.

Desde su llegada, el candidato fue recibido por cientos de simpatizantes que se congregaron en el aeropuerto para expresarle su respaldo y escuchar de primera mano sus principales propuestas orientadas a la reactivación económica, la lucha frontal contra la corrupción y la construcción de un Estado moderno y descentralizado al servicio de todos los peruanos.

Durante su encuentro con la población, Carlos Jaico destacó el rol histórico, productivo y estratégico de Cajamarca, subrayando que el desarrollo nacional no puede seguir construyéndose exclusivamente desde Lima, sino reconociendo el potencial de las regiones y cerrando las brechas que afectan a millones de peruanos.

Carlos Jaico en Cajamarca.

En ese contexto, anunció que "en Cajamarca empezará la construcción del Tren Transandino para el Perú, el Qhapaq Ñan ferroviario del siglo XXI", un proyecto de integración nacional destinado a dinamizar la economía, el comercio y la conectividad del país.

Asimismo, señaló que su gobierno impulsará una minería responsable, que cumpla estrictamente con los estándares medioambientales establecidos por ley y cuente con la indispensable licencia social de las comunidades.

En materia de seguridad ciudadana, anunció una profunda reforma de la Policía Nacional del Perú, que incluirá la creación de la Guardia Civil, la Guardia Republicana y la Policía de Investigaciones del Perú, bajo la implementación del denominado Plan Mariano Santos, orientado a fortalecer la lucha contra el crimen y la inseguridad.

Carlos Jaico en Cajamarca.

En el ámbito político, el candidato fue enfático al señalar que el presidente encargado, José Jerí, debe renunciar, y que la actual Mesa Directiva del Congreso debe ser censurada. Para Carlos Jaico, "la peor forma de inestabilidad política es mantener en el poder a un personaje cuestionado", enfatizando la necesidad de recuperar la legitimidad y la confianza ciudadana en las instituciones.

La agenda del candidato en Cajamarca contempla reuniones con organizaciones sociales, líderes comunales, empresarios locales y jóvenes, así como actividades públicas destinadas a recoger las principales demandas de la población y fortalecer su propuesta de gobierno desde una visión descentralista, productiva y de integración nacional.

La visita de Carlos Jaico continuará el sábado 24 con un mitin masivo, consolidando un mensaje de esperanza y renovación política en una región clave para el desarrollo nacional.