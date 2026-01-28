Comando Unificado Pataz captura en la bocamina "Porfiria" a dos miembros de "Los Zetas": Poseían material explosivo

28/01/2026 / Exitosa Noticias / Exitosa perú

En un nuevo operativo contra la minería informal, el Comando Unificado Pataz (CUPAZ), conformado por las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional del Perú (PNP), ejecutó la operación "Triunfo" en la región La Libertad.

El accionar en conjunto se llevó a cabo en el marco de la ampliación del estado de emergencia dispuesto por el Gobierno, a través del Decreto Supremo N.º 138-2025-PCM, el cual tiene vigencia desde el 6 de diciembre del 2025 al 6 de febrero del presente año.

#EnDesarollo| 2 personas aparentemente vinculadas a la #mineríailegal fueron capturadas, tras una operación militar de nuestro Comando Unificado #Pataz, en una bocamina ubicada en Pueblo Nuevo. También se incautaron armas de largo alcance, explosivos y municiones. 1/2 @canalN_ pic.twitter.com/c4MBugDUVx — COMANDO CONJUNTO (@CCFFAA_PERU) January 28, 2026

Incautan y destruyen bienes dedicados a la minería ilegal

De acuerdo con lo informado por el Ministerio de Defensa, la intervención se desarrolló a las 3:00 a. m. del miércoles 28 de enero en la bocamina "Porfiria", ubicada en la provincia de Pataz, donde el personal policial - militar logró la detención de dos integrantes de banda criminal autodenominada "Los Zetas", quienes se encontraban en posesión de armas de largo alcance y material explosivo, presuntamente vinculados a los delitos contra la seguridad pública - peligro común y tenencia ilegal de armas de guerra.

Asimismo, las fuerzas combinadas incautaron cinco armas de largo alcance, municiones de diversos calibres, chalecos antibalas, emulsiones de cartucho de dinamita, así como otras especies que se encuentran en proceso de determinación.

Con referente a los detenidos y al material incautado, fueron puestos a disposición de la autoridad policial competente para las diligencias de ley correspondientes, en coordinación con el Ministerio Público.

"El Estado actúa con decisión, recuperando el control territorial y enfrentando al crimen organizado en Pataz, como en el VRAEM, en el Putumayo o en cualquier rincón de nuestro Perú. En vísperas de un nuevo aniversario de creación del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas, seguimos trabajando y reafirmamos nuestro compromiso con la patria", destacó el jefe del CCFFAA, Gral. EP César Briceño Valdivia.

Continúan las restricciones en Pataz

Durante la duración del estado de emergencia aprobado por el gobierno de José Jerí, se suspende el ejercicio de los derechos constitucionales relativos a la inviolabilidad de domicilio, libertad de tránsito por el territorio nacional, libertad de reunión y libertad y seguridad personal. Asimismo, continúa la inmovilización social obligatoria (toque de queda) desde las 10:00 p. m. hasta las 5:00 a. m.

Del mismo modo, el personal que presta servicios de salud, medicinas, agua, saneamiento, vigilancia y seguridad, energía eléctrica, gas, combustibles, telecomunicaciones, limpieza y recojo de residuos sólidos, servicios funerarios y actividades conexas, quedan exentos de la medida.

También, se permite el desplazamiento con vehículo particular o peatonal de aquellas personas que requieren de una atención médica urgente o de emergencia por encontrarse en grave riesgo su vida o salud; así como, para la adquisición de medicamentos. Además, se permite que las farmacias y boticas puedan brindar atención.

La actuación de las Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional del Perú se rige por las normas del Derecho Internacional de los Derechos Humanos, conforme a lo establecido en el Decreto Legislativo N.º 1095, Decreto Legislativo que establece reglas de empleo y uso de la fuerza por parte de las Fuerzas Armadas en el territorio nacional y en el marco del Decreto Legislativo N.º 1186, Decreto Legislativo que regula el uso de la fuerza por parte de la Policía Nacional del Perú.

Sobre la última intervención en La Libertad, el Comando Unificado Pataz reafirmó su compromiso de combatir la minería ilegal y los delitos conexos, así como de garantizar la seguridad, la paz y la legalidad en beneficio de la población patacina.