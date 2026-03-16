Extorsión en El Agustino: Delincuentes amenazan a más de 20 recicladores con sobres y balas

16/03/2026 / Exitosa Noticias / Crimen

Las cámaras de seguridad del sector captaron el momento exacto del ataque. En las imágenes se observa a dos sujetos, uno a pie y otro a bordo de una mototaxi, dejando los sobres bajo las puertas. Según los reportes, los delincuentes se tomaron casi dos horas para completar el recorrido, actuando con una tranquilidad que ha indignado a los vecinos de la zona.

El contenido de las amenazas

Dentro de los sobres, los emprendedores encontraron proyectiles reales y cartas con mensajes aterradores. Los delincuentes exigen el pago de cupos semanales a cambio de una supuesta "protección" para permitirles seguir operando. En los textos, advierten que, si no cumplen con las cuotas de dinero, atentarán contra sus familias o incendiarán sus herramientas de trabajo en cualquier momento.

Ante esta situación, un grupo de damnificados decidió alzar la voz ante cámaras de América TV para exigir justicia inmediata. "Estamos desprotegidos, han pasado por cada local dejando balas y nadie los detuvo", señalaron algunos afectados de forma anónima por miedo a represalias. La modalidad de dejar proyectiles como advertencia se ha vuelto una táctica común de las bandas que buscan someter a los pequeños emprendedores.

Mensaje extorsivo

Denuncia masiva ante la Dirincri

Cerca de 30 comerciantes y residentes se trasladaron hasta la sede de la Dirincri para formalizar la denuncia. Los representantes de los recicladores manifestaron que la presencia policial en el distrito es insuficiente. Ante esto, los denunciantes entregaron los videos de vigilancia como prueba principal para identificar a los extorsionadores y evitar mayores consecuencias.

Los emprendedores de El Agustino aseguran que no pueden trabajar bajo este clima de terror constante. Solicitan que el Ministerio del Interior disponga un patrullaje permanente en la avenida Independencia. Mientras las investigaciones avanzan, muchos locales han optado por trabajar a puertas cerradas, esperando que las autoridades logren capturar a los responsables de esta ola de inseguridad.

La comunidad espera que la captura de estos delincuentes devuelva la paz al distrito. Si no se frena la extorsión sistemática, muchos negocios familiares corren el riesgo de quebrar o cerrar definitivamente. El bienestar de cientos de familias que viven del reciclaje de parihuelas depende hoy de una respuesta estatal contundente que garantice la seguridad y el derecho al trabajo sin amenazas.

La comunidad espera que las investigaciones permitan capturar a los responsables y frenar esta ola de extorsiones. De lo contrario, advierten que muchos negocios familiares dedicados al reciclaje de parihuelas podrían quebrar, poniendo en riesgo el sustento de decenas de familias del distrito.