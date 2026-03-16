José Balcázar se reunió con representantes sindicales de educación superior y técnica

16/03/2026 / Exitosa Noticias / Política

El presidente de la República, José María Balcázar, se reunió con representantes sindicales de docentes de educación superior y técnica en Palacio de Gobierno este 16 de marzo.

Balcázar se reunió con representantes de educación superior y técnica

Este lunes 16 de marzo, el jefe de Estado sostuvo una nueva reunión enfocada en el sector educación. Así, recibió en Palacio de Gobierno a representantes de sindicatos de educación superior y técnica de diversas regiones del país como Pasco, Moquegua, Tacna, Piura, Ica, Ucayali, Junín, entre otros.

Durante el encuentro se precisó que se abordaron los requisitos normativos para ofrecer una educación de calidad en beneficio de los jóvenes peruanos.

¡Compromiso con la educación superior! 🎓

En Palacio de Gobierno, el presidente de la república, José María Balcázar, sostuvo una reunión con representantes sindicales de docentes de educación superior y técnica para reafirmar su voluntad de fortalecer este sector. Durante el... pic.twitter.com/88BJM37Gct — Presidencia del Perú 🇵🇪 (@presidenciaperu) March 16, 2026

Gobierno aprobó bono especial para docente investigador

El Ejecutivo aprobó el Decreto Supremo Nº 028-2026-EF un bono especial para el docente investigador de las universidades públicas en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 86 de la Ley Nº 30220, Ley Universitaria.

Esta bonificación especial tiene carácter "exclusivamente incentivo", precisando que no constituye un derecho adquirido con el fin de impulsar la investigación académica. De acuerdo a la normativa, se precisaron los montos de la bonificación por el cargo de los docentes. Así, establece que:

Principal a Tiempo Completo o Dedicación Exclusiva: S/ 4 434,91.

Asociado a Tiempo Completo o Dedicación Exclusiva: S/ 2 910,25.

Auxiliar a Tiempo Completo o Dedicación Exclusiva: S/ 2 616,50.

Las condiciones para recibir la bonificación especial se determinó en el decreto supremo publicado en el diario oficial El Peruano.

El otorgamiento de la Bonificación Especial para

cada docente ordinario se sujeta a la categoría y al

régimen de dedicación consignados en el AIRHSP,

considerando lo dispuesto en el literal a. del artículo 3 del

presente Decreto Supremo y que, al momento del pago, el

docente ordinario se encuentre registrado en el AIRHSP.

cada docente ordinario se sujeta a la categoría y al régimen de dedicación consignados en el AIRHSP, considerando lo dispuesto en el literal a. del artículo 3 del presente Decreto Supremo y que, al momento del pago, el docente ordinario se encuentre registrado en el AIRHSP. El docente investigador que desarrolla labores en

más de una universidad pública percibe la Bonificación

Especial solo respecto de una de ellas, en tanto cumpla

con los criterios de selección señalados en el artículo 3

del presente Decreto Supremo.

más de una universidad pública percibe la Bonificación Especial solo respecto de una de ellas, en tanto cumpla con los criterios de selección señalados en el artículo 3 del presente Decreto Supremo. Los docentes ordinarios que desempeñan los cargos

de Rector o Vicerrector, o de Presidente o Vicepresidente

de las Comisiones Organizadoras, no perciben la

Bonificación Especial para el Docente Investigador,

considerando que el ejercicio de sus funciones es a

dedicación exclusiva.

El presidente de la República, José María Balcázar, se reunió este lunes 16 de marzo con representantes sindicales de docentes de educación superior y técnica en Palacio de Gobierno.