José Balcázar se reunió con representantes sindicales de educación superior y técnica

16/03/2026 / Exitosa Noticias / Política / Actualizado al 16/03/2026
El presidente de la República, José María Balcázar, se reunió con representantes sindicales de docentes de educación superior y técnica en Palacio de Gobierno este 16 de marzo.
Balcázar se reunió con representantes de educación superior y técnica
Este lunes 16 de marzo, el jefe de Estado sostuvo una nueva reunión enfocada en el sector educación. Así, recibió en Palacio de Gobierno a representantes de sindicatos de educación superior y técnica de diversas regiones del país como Pasco, Moquegua, Tacna, Piura, Ica, Ucayali, Junín, entre otros.
Durante el encuentro se precisó que se abordaron los requisitos normativos para ofrecer una educación de calidad en beneficio de los jóvenes peruanos.
Gobierno aprobó bono especial para docente investigador
El Ejecutivo aprobó el Decreto Supremo Nº 028-2026-EF un bono especial para el docente investigador de las universidades públicas en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 86 de la Ley Nº 30220, Ley Universitaria.
Esta bonificación especial tiene carácter "exclusivamente incentivo", precisando que no constituye un derecho adquirido con el fin de impulsar la investigación académica. De acuerdo a la normativa, se precisaron los montos de la bonificación por el cargo de los docentes. Así, establece que:
- Principal a Tiempo Completo o Dedicación Exclusiva: S/ 4 434,91.
- Asociado a Tiempo Completo o Dedicación Exclusiva: S/ 2 910,25.
- Auxiliar a Tiempo Completo o Dedicación Exclusiva: S/ 2 616,50.
Las condiciones para recibir la bonificación especial se determinó en el decreto supremo publicado en el diario oficial El Peruano.
- El otorgamiento de la Bonificación Especial para
cada docente ordinario se sujeta a la categoría y al
régimen de dedicación consignados en el AIRHSP,
considerando lo dispuesto en el literal a. del artículo 3 del
presente Decreto Supremo y que, al momento del pago, el
docente ordinario se encuentre registrado en el AIRHSP.
- El docente investigador que desarrolla labores en
más de una universidad pública percibe la Bonificación
Especial solo respecto de una de ellas, en tanto cumpla
con los criterios de selección señalados en el artículo 3
del presente Decreto Supremo.
- Los docentes ordinarios que desempeñan los cargos
de Rector o Vicerrector, o de Presidente o Vicepresidente
de las Comisiones Organizadoras, no perciben la
Bonificación Especial para el Docente Investigador,
considerando que el ejercicio de sus funciones es a
dedicación exclusiva.
El presidente de la República, José María Balcázar, se reunió este lunes 16 de marzo con representantes sindicales de docentes de educación superior y técnica en Palacio de Gobierno.