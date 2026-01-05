Fuerte terremoto sacude la costa oeste de Japón: ¿Se activa alerta de tsunami hacia Perú?

05/01/2026 / Exitosa Noticias / Mundo

Un terremoto de magnitud preliminar 6.2 se registró este lunes frente a la costa oeste de Honshu, Japón, con epicentro en la prefectura de Shimane, y fue percibido en distintas zonas del país, incluidas regiones densamente pobladas del norte y del centro.

El movimiento ocurrió a poca profundidad, entre 12 y 19 kilómetros, lo que explica que se sintiera con intensidad en viviendas y edificios, aunque hasta el momento no se reportan daños mayores ni víctimas.

Sin riesgo de tsunami

La Agencia Meteorológica de Japón descartó la emisión de una alerta de tsunami, al confirmar que el sismo no generó condiciones para olas de gran magnitud. Sin embargo, el organismo mantiene vigilancia activa ante la posibilidad de réplicas en las próximas horas.

¿Por qué tiembla tanto en Japón?

Japón es uno de los países más sísmicos del mundo debido a su ubicación en el llamado Cinturón de Fuego del Pacífico, una zona donde convergen varias placas tectónicas: la Pacífica, la Filipina, la Euroasiática y la Norteamericana.

La subducción de la placa del Pacífico bajo la placa de Honshu genera frecuentes terremotos y tsunamis.

La actividad volcánica también es intensa: Japón cuenta con más de 100 volcanes activos.

Los sismos superficiales, como el de hoy, suelen sentirse con mayor fuerza aunque no siempre provocan daños estructurales.

Este contexto explica por qué Japón ha desarrollado una de las infraestructuras antisísmicas más avanzadas del mundo, con edificios diseñados para resistir fuertes movimientos y sistemas de alerta temprana que permiten evacuar rápidamente.

¿Hay riesgo de tsunami para Perú por el terremoto en Japón?

La Agencia Meteorológica de Japón descartó la emisión de alertas en la región. En Perú, el Instituto Geofísico del Perú (IGP) no ha reportado riesgo de tsunami vinculado a este evento.

Expertos recuerdan que, aunque Japón y Perú comparten el Cinturón de Fuego del Pacífico, los tsunamis solo se generan cuando los sismos ocurren en zonas marinas con desplazamiento vertical significativo de placas tectónicas. Este no fue el caso.

¿Cuál fue el peor terremoto de Japón?

El más devastador en la historia moderna fue el Gran Terremoto del Este de Japón (Tohoku, 2011), de magnitud 9.0, considerado el más fuerte jamás registrado en el país. Sus consecuencias fueron catastróficas:

Más de 22,000 muertos y desaparecidos.

Un tsunami gigantesco que arrasó ciudades costeras.

La crisis nuclear de Fukushima, con fuga radioactiva y desplazamiento de cientos de miles de personas.

En la historia más antigua, el Gran Terremoto de Kantō (1923) dejó 142,807 muertos, siendo el más mortífero registrado. Estos antecedentes explican la preparación sísmica de Japón y la sensibilidad de su población ante cualquier movimiento telúrico. La vigilancia y la infraestructura antisísmica siguen siendo claves para reducir riesgos en un territorio donde la tierra nunca deja de temblar.