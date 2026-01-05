¡Se casan! Angie Arizaga y Jota Benz anuncian su matrimonio desde Roma: "Ni en el mejor de mis sueños"

05/01/2026 / Exitosa Noticias / Espectáculos

Una feliz noticia fue compartida por la modelo Angie Arizaga al anunciar su matrimonio tras la pedida de mano de Jota Benz durante su viaje en Roma.

"Ni en el mejor de mis sueños me espere esta sorpresa", escribió la exchica reality junto a una tiernas imágenes que acompañan el momento donde Benz pide que sea su esposa. "Gracias por amarme tan bonito", escribió.

Angie Arizaga y Jota Benz anuncian su matrimonio

Con gran emoción y felicidad, Angie Arizaga anuncia con amor la pedida de mano de Jota Benz quienes ahora se encuentran comprometidos tras una grata sorpresa desde los exteriores del Coliseo de Roma. "Sí, sí, sí. ¡Y mil veces sí!" se lee al inicio de su mensaje.

La querida pareja inició su viaje por Europa durante los últimos días del 2025 y celebraron el inicio del Año Nuevo 2026 en lo que era un esperado viaje para ambas figuras públicas.

Sin embargo, una fecha especial la marcó el 30 de diciembre, cuando Jota Benz pidió la mano de Angie durante su recorrido nocturno por el Coliseo romano.

En las imágenes se ve una feliz pareja que celebró el inicio de un nuevo capítulo en su historia acompañados por detalles que complementaron el sueño de la modelo como rosas y la mística del lugar.

Benz pidió la mano de Arizaga con un brillante anillo que ahora la modelo luce con orgullo. "Eres lo mejor que me ha pasado y estoy feliz de saber que tendré toda mi vida contigo", compartió tiernamente con sus seguidores.

La noticia no tardó en contar con los buenos deseos de otras figuras reconocidas en el espectáculo. Said Palao, Gino Pesaressi, Facundo González, Paloma Fuiza, entre otros exguerreros, expresaron su cariño por la pareja.

Viaje familiar con su pequeño hijo y mamá de Benz

A fines del 2025, la pareja inició una nueva aventura por Europa y acompañaron su viaje con su menor hijo Matías que ya cuenta con más de 1 año. "El amor creció... y ahora viaja con nosotros", exclamó Arizaga en una de las fotografías.

Arizaga compartió imagen durante su visita a Roma

Sin embargo, su viaje también contó con la visita de la madre de Jota quien apareció durante su recorrido al interior del anfiteatro haciendo del viaje un hermoso recuerdo familiar.

La pareja continúa celebrando su amor y anunciaron que conocerán una nueva ciudad italiana de la mano de su menor hijo. Con el anuncio de su matrimonio, Angie Arizaga y Jota Benz compartieron el inicio de un nuevo capítulo como pareja y no dudaron en extender su felicidad ante sus seguidores.