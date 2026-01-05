No tardaron nada: Emprendedores de Gamarra ya venden polos sobre la captura de Nicolás Maduro

05/01/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

La captura de Nicolás Maduro en Caracas y su posterior traslado a Estados Unidos no solo sacudió la agenda internacional, sino que también llegó rápidamente a las calles de Lima.

En el emporio comercial de Gamarra, donde la moda responde a las tendencias, los emprendedores no tardaron nada en convertir el hecho político en una oportunidad de negocio: polos estampados con imágenes del arresto comenzaron a venderse apenas horas después de conocerse la noticia.

Estampados que marcan tendencia

Los diseños incluyen la foto de Maduro tras las rejas con la palabra "capturado", ilustraciones con el clásico traje anaranjado de prisionero acompañado de militares estadounidenses y la frase "Game Over", además de versiones con el buzo blanco de la marca Nike que el exmandatario llevaba en el momento de su detención.

Estas prendas se ofrecen a pedido del cliente y se han convertido en un producto llamativo para la comunidad venezolana residente en Perú, que celebra la caída del líder chavista.

En diálogo con Exitosa, una trabajadora venezolana de Gamarra, que llegó al Perú hace 4 años, comentó que tras apenas conocer la noticia, pensó en plasmar la idea en las prendas para el local donde labora, convirtiéndose en un éxito rápido entre los clientes.

Para los comerciantes, la consigna es clara: "negocio es negocio". La rapidez con la que reaccionaron demuestra la capacidad de Gamarra para capitalizar tendencias y convertirlas en moda, además de demostrar, una vez más, la cultura emprendedora que caracteriza a la zona.

Este fenómeno no es nuevo: en anteriores coyunturas políticas y deportivas, los talleres textiles del emporio han lanzado productos alusivos casi de inmediato, consolidando su reputación como epicentro de la moda popular y reactiva.

Repercusiones siguen tras la captura

Mientras en Perú los polos se convierten en símbolo de celebración y negocio, en el plano internacional la captura de Maduro sigue generando repercusiones.

Recientemente, Suiza anunció el congelamiento de activos vinculados al exmandatario y a 37 personas de su entorno, mientras que en Nueva York él y su esposa se han declarado inocentes de los cargos en su contra. El caso continúa en tribunales, con una nueva audiencia programada para marzo.

La escena en Gamarra refleja cómo la coyuntura internacional puede transformarse en un fenómeno comercial inmediato. Los polos alusivos son más que una prenda: representan la rapidez de los emprendedores para aprovechar tendencias, conectar con comunidades migrantes y convertir la actualidad en moda.