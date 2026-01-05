PJ evaluará solicitud de Juan José Santiváñez para cerrar investigación por abuso de autoridad

05/01/2026 / Exitosa Noticias / Judiciales

El exministro de Justicia y Derechos Humanos durante el gobierno de Dina Boluarte, Juan José Santiváñez solicitó al Poder Judicial que exija a la Fiscalía que cierre la investigación por el presunto delito de abuso de autoridad. Por ese motivo, se ha programado una audiencia para el jueves 8 de enero a las 11.30 de la mañana.

Por audios de 'Culebra'

De forma virtual será la sesión establecida por el Juzgado Supremo de Investigación Preparatoria. Se revisará la solicitud que presentó la defensa legal de Santiváñez Antúnez. El extitular del MINJUSDH pide que se cierre la investigación preliminar por abuso de autoridad en agravio del Estado y que se emita un pronunciamiento oficial.

La petición del control del plazo ingresó al PJ el 10 de octubre. El requerimiento es que este poder del Estado le exija al Ministerio Público a cerrar la indagación y que emita un pronunciamiento. Esto debía contemplar si se hacía una denuncia constitucional ante el Congreso o pasaba al archivo.

El Juzgado Supremo de Investigación Preparatoria evaluará este jueves 8 de enero el pedido de Juan José Santiváñez, quien solicita el cierre de la investigación en su contra por presunto abuso de autoridad



Mantente informado en la WEB ► https://t.co/QTAt5w7uQw pic.twitter.com/TfIabj5lch — Canal N (@canalN_) January 5, 2026

Según el documento que presentó la defensa legal de exministro, en un primer momento le hizo la solicitud a la Fiscalía. La respuesta fue que habría una resolución en el plazo establecido por ley, sin embargo, a la fecha no hubo una manifestación oficial de su parte.

A Santiváñez Antúnez se le investiga por presuntamente ordenar el procesamiento disciplinario contra el capitán PNP Junior Augusto Izquierdo Yarlequé, conocido como 'Culebra'. Esto se conoció por unos audios que el mismo oficial de la Diviac entregó a las autoridades.

Otras acusaciones de Juan José Santiváñez

El extitular de Justicia cuenta con más de una investigación, tal como se evidenció en la declaración jurada que presentó cuando llegó a su último cargo ministerial. En dicho documento consignó la existencia de 12 procesos fiscales, por presuntos delitos de tráfico de influencias, lavado de activos, organización criminal, entre otros.

Cabe recordar que Santiváñez Antúnez busca llegar al Senado en las próximas elecciones, al presentarse como candidato por el partido Alianza Por el Progreso. En su hoja de vida consignó no tener condena por delito doloso y tampoco sentencias vinculadas a temas familiares, alimentarios, contractuales o laborales.

La solicitud de Juan José Santiváñez de archivar la investigación por abuso de autoridad en agravio del Estado será evaluada por el Poder Judicial. Se ha programado una audiencia virtual para el próximo jueves 8 de enero, en la que deberá participar con su defensa legal.